La Tunisie et les nouveaux défis de l’oléiculture méditerranéenne

Le Congrès mondial de l’huile d’olive (OOWC) se tiendra du 26 au 28 juin au Conseil national de la recherche espagnole (CSIC) à Madrid. Il réunira les principaux acteurs du secteur de l’huile d’olive et de l’oliveraie dans le monde entier, dans le but de promouvoir l’échange de connaissances et la création de nouvelles relations commerciales.

À quelques jours de l’événement, les détails organisationnels sont déjà en cours de finalisation et il a été confirmé que l’inauguration aura lieu en présence du ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati et de son homologue marocain, Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Leur participation démontre l’intérêt de ces pays pour la recherche de solutions technologiques aux nouveaux défis auxquels est confrontée l’oléiculture méditerranéenne. Une invitation à participer a également été adressée aux conseillers des principales communautés oléicoles d’Espagne.

Raúl Compés, directeur du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) de Saragosse, et Francisco Javier Moreno, vice-président des relations internationales du CSIC, seront également présents. En outre, Jaime Lillo, directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), sera présent en tant qu’orateur principal, chargé d’ouvrir l’OOWC par son discours.

Ces dirigeants partageront leur expérience dans la mise en œuvre de politiques visant à développer le secteur dans un contexte de changement, tant dans la phase de production que dans la situation actuelle du marché. Des opérateurs mondiaux du secteur de l’huile d’olive et des oliveraies, tels que Gennaro Sicolo, président de la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), et Abdessalem Loued, président du comité consultatif du CIO, participeront également à la réunion.

L’ensemble de l’industrie attend de l’OOWC qu’il stimule la collaboration entre les différents pays producteurs et leurs opérateurs dans le secteur, en encourageant l’innovation et la technologie. Au cours du congrès, les participants auront l’occasion de prendre part à des sessions académiques et commerciales, ainsi qu’à des activités de réseautage, où ils pourront s’informer des dernières tendances et des derniers développements dans l’industrie.

Parer à la production erratique de l’Europe

La production européenne d’huile d’olive évolue en dents de scie, depuis des années, le plus souvent avec des chutes comme ce fut le cas en 2023 quand elle avait régressé à 1 378 000 tonnes contre 2 272 000 tonnes en 2021-22.

« Au cours des années précédentes, lorsque les prix de l’huile d’olive espagnole étaient considérés comme trop élevés, les acheteurs se tournaient souvent vers des pays comme la Tunisie et le Maroc pour s’approvisionner, car ils pouvaient obtenir des prix plus bas auprès de ces sources », explique à la plateforme d’informations commerciales desservant la région Mena AGBI, Kyle Holland, analyste des oléagineux et des huiles végétales à la société de recherche sur les matières premières Mintec Global.

La même chose se produisait en 2023, alors que les acheteurs se démènent pour compenser la baisse de 40 % de la production européenne.

« Les acteurs du marché avec lesquels nous nous sommes entretenus pensent que les difficultés rencontrées par les producteurs espagnols sur le marché de l’huile d’olive pourraient entraîner un changement durable des habitudes d’achat, étant donné que la prochaine récolte devrait également être médiocre », a-t-il ajouté.

L’oléiculture tunisienne relativement à l’abri

Les producteurs tunisiens, qui produisent la plus grande quantité d’huile d’olive en Afrique du Nord et en exportent la majeure partie vers l’Espagne et l’Italie, sont quelque peu à l’abri des défis auxquels est confrontée l’industrie espagnole.

Les producteurs espagnols n’utilisent en effet qu’un seul type d’olivier : le picual. Cette monoculture favorise la propagation de la bactérie xylella fastidiosa qui tue les arbres. La Tunisie compte plus de 36 variétés d’oliviers, selon Ahmed Hamza, PDG des producteurs tunisiens d’huile d’olive Olyfo.

Alors que des entreprises comme celle-ci espèrent exporter davantage d’huile d’olive vers l’Europe voisine, leur propre travail est également, mais dans une moindre mesure, confronté à des défis.

« Le secteur n’est pas aussi organisé qu’en Espagne ou en Italie », explique-t-il, ajoutant qu’il souffre des restrictions à l’importation imposées par l’UE à une époque où l’huile d’olive espagnole était abondante.

Une grande partie de la récolte nord-africaine pourrait être exportée vers l’UE, qui prévoit une augmentation des importations à 200 000 tonnes, contre 151 000 au cours des saisons précédentes.

Mais la Tunisie ne peut exporter que 56 700 tonnes en franchise de droits vers l’UE. Une fois cette limite atteinte, l’UE applique un tarif régulier de 124,50 euros par 100 kg.

L’inflation mondiale des coûts d’expédition pèse également sur les producteurs nord-africains, tout comme la sécheresse qui, sans être aussi grave qu’en Europe, rend la culture des olives plus difficile.

Mazen Assaf, fondateur de l’Olive Oil Guy à Londres, déclare que les pressions sur les coûts l’ont contraint à interrompre l’approvisionnement jusqu’en 2024. Il craint que s’il se met d’accord trop tôt sur un prix, il ne s’engage dans un contrat qui ne sera plus économiquement viable par la suite. « C’est un risque important que personne ne devrait être prêt à prendre », déclare-t-il.