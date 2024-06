L’Algérie et l’Italie veulent créer un mégaprojet agroalimentaire

La participation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sommet du G7, qui s’est tenu à Bari (Italie) du 13 au 15 juin, a été couronnée par un accord stratégique de partenariat algéro-italien en vue de la réalisation d’un mégaprojet dans la wilaya de Timimoun pour la production de céréales et de légumineuses et dans le domaine de l’industrie agroalimentaire, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

« La participation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sommet du G7, qui s’est tenu à Bari (Italie) et ayant traité des effets du changement climatique et du développement en Afrique, a été couronnée par un accord stratégique se matérialisant par un partenariat algéro-italien, en vue de la réalisation d’un mégaprojet dans la wilaya de

Timimoun, dans le cadre de la +Fondation Mattei Afrique+, qui s’étendra de 2024 à 2028, pour la production de céréales et de légumineuses et dans le domaine de l’industrie agroalimentaire », lit-on dans le communiqué.

« Ce projet vise, par ailleurs, à consolider et à renforcer les relations bilatérales historiques excellentes entre l’Algérie et l’Italie sur tous les plans, et à accélérer le processus économique national vers la concrétisation de l’autosuffisance », a ajouté le communiqué.