Les exportateurs marocains explorent le marché portugais

Positionner le Maroc parmi les 10 principaux partenaires économiques et commerciaux du Portugal à l’échelle internationale. C’est l’objectif exprimé lors d’une rencontre récemment organisée par l’Asmex et la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal.

L’Association marocaine des exportateurs (Asmex) a organisét avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal au Maroc (CCISPM), un webinaire sous le thème: «Why Portugal ?: les opportunités d’investissement au Portugal ».

L’économie portugaise offre de nombreuses opportunités d’investissement et d’exportation dans différents secteurs tels que la technologie, l’industrie, l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme. De plus, le Maroc est un partenaire stratégique et structurel pour le Portugal, explique « Aujourd’hui le Maroc ».

«Cet événement avait pour objectif de présenter aux entrepreneurs marocains et portugais les différentes opportunités d’investissement et d’échanges à explorer, suite à l’essor des échanges commerciaux et au développement durable et croissant des relations bilatérales économiques entre Rabat et Lisbonne», indique l’Asmex.