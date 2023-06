Les exportateurs tunisiens peuvent s’inscrire gratuitement B2B-Fair.Online

Les exportateurs tunisiens ont désormais la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la plateforme B2B-FAIR.ONLINE et d’insérer leurs produits en ligne afin d’entrer en contact avec des acheteurs de 50 pays dont principalement la Russie.D’après une information publiée par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), la plateforme » B2B-FAIR.ONLINE » offre plusieurs avantages aux exportateurs tunisiens, dont la création d’un profil personnalisé et l’insertion des produits en ligne.Il s’agit d’une plateforme numérique internationale gratuite de vente en gros de biens et de services. Elle aide aussi les entreprises à effectuer une recherche rapide et à nouer des partenariats commerciaux avec des investisseurs russes et étrangers dans divers secteurs d’activités.Le Cepex invite, à cet égard, les sociétés tunisiennes intéressées par cette plateforme à s’inscrire gratuitement à travers le lien suivant : www.B2B-FAIR.ONLINE.

- Publicité-