Les exportations tunisiennes d’habillement s’envolent de 11% sur le marché européen

Les exportations tunisiennes d’habillement sur le marché européen se sont accrues de 11,27 %, durant les 8 mois de 2021, par rapport à la même période de 2020, c’est ce qui ressort des résultats d’une analyse réalisée par le Centre technique du textile (CETTEX ) sur les importations européennes en habillement.

En valeur, les exportations ont été de l’ordre de 1,1 milliard d’euros, durant les 8 mois de 2021. La Tunisie est classée 9ème fournisseur de l’UE en habillement avec une part de marché de 2,69%, d’après cette analyse publiée, mardi.

En dépit d’une baisse des importations européennes, certains fournisseurs ont renforcé leurs exportations d’habillement vers l’Union européenne (UE), dont la Tunisie, réalisant ainsi de meilleures performances, avec une hausse de ses exportations sur ce marché de 11,2%.

Les exportations tunisiennes en pantalons Jeans vers le marché européen ont été de l’ordre de 208 millions d’euros, en 2021, contre 180 millions d’euros au cours de la même période de 2020, en hausse de 15,96%.

La Tunisie est le 4ème fournisseur de l’UE, devancée respectivement de le Bangladesh, la Turquie et le Pakistan, avec une part de marché du pays de l’ordre 9,07% en valeur et en quantité.

Cette valeur d’exportation des Jeans correspond à des quantités de 11,59 millions de pièces de Jeans exportées contre de 9, 9 millions de pièces exportées en 2020.

Le prix moyen par pièce a affiché une baisse de -5% durant les 8 mois de 2021, par rapport à la même période de 2020

En tant que principal fournisseur de l’UE en Jeans, la Tunisie détient le prix moyen le plus élevé de 18,01 euros la pièce contre 18,14 euros pour la même période de 2020.

Ces résultats montrent que la Tunisie confirme encore une fois son savoir-faire sur le créneau du haut de la gamme du Jeans, toujours selon cette analyse.

Les exportations de la Tunisie en vêtements de travail en valeur vers le marché européen ont augmenté de 21,49%, durant les 8 mois de 2021.

De ce fait, la Tunisie est classée, deuxième fournisseur de l’UE en vêtements professionnels après la Chine, avec une part de marché de 17,33%.

En effet, la Tunisie renforce son positionnement sur l’UE, enregistrant une progression de 18,55% par rapport à la même période de 2022.

En valeur, les exportations de la Tunisie vers l’UE en vêtement de travail durant les 8 mois de 2021, s’élèvent à 173,6 millions d’euros pour un volume de 5,2 millions de pièces, et un prix moyen de 33,1 euros.

En termes de prix moyen par pièce, la Tunisie vient en seconde position (33,1euros), après la Turquie (50,2 euros) qui détient le prix le plus élevé.

L’UE importe 73 millions de pièces de vêtement de travail avec un prix moyen de 13,71 euros