Les familles des martyrs et blessés de la révolution protestent

Les familles des martyrs et blessés de la révolution ont organisé, jeudi, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l’homme, un rassemblement de protestation devant l’Assemblée des représentants du peuple pour demander l’accélération de la publication de la liste finale des martyrs et blessés de la révolution au JORT.

- Publicité-

Les manifestants revendiquent également l’activation des résultats des travaux du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Lamia Farhani, présidente de l’association Awfia des familles des martyrs et blessés de la révolution a indiqué que le rassemblement de protestation a pour objectif de rectifier le processus de la révolution et non pour des revendications matérielles et morales.

« Il faut rectifier le processus et réaliser les objectifs de la révolution en justice sociale, emploi et dignité », a-t-elle dit.

Rappelons que le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des victimes des opérations terroristes, Abderrazak Kilani avait annoncé, mardi, que la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution est presque finalisée et sera annoncée et publiée au JORT en marge de la célébration du 10ème anniversaire de la révolution.

La liste définitive va fusionner entre la liste préparée par l’Instance vérité et dignité et celle du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il sera procédé à la vérification des noms qui y figurent et leur conformité aux conditions légales définissant le statut de martyr ou blessé de la révolution.

Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait publié le 8 octobre 2019 la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution dans laquelle figurent les noms de 129 martyrs et 634 blessés.