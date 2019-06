Les fêtes de l’Aïd coûtent 1,3 milliard de dinars à la Tunisie, selon un expert

La décision d’accorder un congé de trois jours aux fonctionnaires et agents du secteur public à l’occasion de l’Aïd el-Fitr coûtera à la Tunisie pas moins de 1,3 milliard de dinars, a estimé l’expert économique Ezzeddine Saidane.

Cité mardi « Acharaa al-Magharibi », il a précisé que sur 250 jours ouvrables l’an, le coût d’une journée de travail s’élève à 400 millions de dinars, soit 1,2 milliard DT pour les trois jours fériés et chômés de l’Aïd.

De plus et de fait, la Tunisie a perdu, en principe, autour de 10 jours de travail, a-t-il affirmé, citant le fait que de nombreux fonctionnaires et agents du secteur public n’ont pas regagné leurs lieux de travail depuis vendredi 31 mai en fin d’après-midi pour ne reprendre le service que le lundi 10 juin courant.