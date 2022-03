Les finances de la Pharmacie centrale entrent en convalescence. Les médicaments seront-ils enfin disponibles?

La pénurie des médicaments est un problème récurrent qui a pris une tournure encore plus grave ces dernières années. Des patients porteurs de maladies chroniques ne savent plus à quel saint se vouer et des médecins se trouvent dans l’obligation de prescrire des médicaments génériques qui sont d’une efficacité contestable, selon la plupart des Tunisiens.

Afin d’avoir plus d’information concernant ce sujet, « African Manager » a rencontré le PDG de la Pharmacie centrale de Tunisie Bechir Yermani, qui, dès l’abord, a démenti tout ce qui circule sur l’existence d’une « crise », soulignant que le manque d’un médicament ne signifie pas qu’il soit totalement indisponible, mais que sa période de couverture est inférieure à 3 mois.

1500 catégories de médicaments

Yermani a déclaré que la PCT commercialise environ 1500 catégories de médicaments destinées aux secteurs hospitaliers public et privé, rappelant que la circulaire ministérielle n° 78 de 2008 stipule la nécessité de maintenir un stock stratégique de médicaments équivalent aux quantités des ventes unitaires de chaque catégorie de médicaments pendant une période d’au moins 3 mois pour toutes les variétés de médicaments fournies, ainsi que pour les médicaments fabriqués localement.

En fait, la Pharmacie centrale établit chaque semaine une liste des médicaments dont le niveau de couverture est inférieur à 3 mois, a indiqué le responsable ajoutant que le niveau de couverture, en général, a atteint, à fin février 2022, environ 3 mois, avec une valeur de 459 millions de dinars.

Pour ce qui est des perturbations de l’approvisionnement, il a affirmé que cela concerne certains médicaments destinés aux maladies chroniques et qui font l’objet d’un suivi de la part de l’Observatoire National du Médicament lié à la Direction de la Pharmacie et du Médicament et conjointement avec les représentants du syndicat des représentants des industriels locaux et de la pharmacie centrale, à travers des réunions périodiques pour discuter des moyens de surmonter ces perturbations et prendre les mesures nécessaires.

Il a, également, expliqué que la PCT tient une liste hebdomadaire des médicaments en rupture de stock, lesquels ne dépassent pas 7%.

Perturbations d’approvisionnement

Selon la même source, les causes de ces perturbations sont attribuées au taux élevé de consommation de nombreuses catégories de médicaments à des taux supérieurs à 200%, qui sont utilisés dans le cadre de la prise en charge des patients Covid+ aux urgences, ce qui a incité la Pharmacie centrale prendre les mesures nécessaires pour renforcer le stock stratégique .

Il a également évoqué le refus de certains laboratoires étrangers de respecter les autorisations d’approvisionnement délivrées par la Pharmacie centrale, préférant couvrir leurs besoins nationaux en médicaments utilisés dans le cadre de la pandémie, ce qui a poussé l’institution à fournir des médicaments génériques.

De plus, la rareté enregistrée ainsi que le prix élevé des matières premières au niveau mondial ont poussé certains fournisseurs locaux et étrangers à négliger la production de certains médicaments, ce qui entraîne une perturbation continue au niveau de l’approvisionnement.

Dans le même contexte, Bechir Yermani a déclaré que la production des médicaments liés à la pandémie, affectait négativement la production de certaines catégories de médicaments.

S’agissant de la situation financière de la Pharmacie centrale, il a révélé que la valeur de la dette due aux fournisseurs étrangers est actuellement estimée à environ 700 millions de dinars.

«La difficile situation économique et financière générale que traverse la PCT est due à l’aggravation de ses créances aux structures publiques, ce qui a causé des problèmes avec les fournisseurs internationaux du fait du retard qui a atteint les 14 mois», a-t-il poursuivi.

Toutefois, Yermani dit s’attendre à une amélioration de la situation financière de l’entreprise au cours de la prochaine période, étant donné que la loi de finances complémentaire pour l’année 2021 alloue des fonds d’une valeur de 200 millions de dinars aux structures de santé publique, ce qui permettra de relancer la trésorerie centrale de la pharmacie, d’améliorer la relation avec les fournisseurs étrangers et de réduire les délais.

Le PDG a aussi souligné que les discussions avec les industriels étrangers se poursuivent pour s’assurer de l’approvisionnement de la Tunisie en médicaments nécessaires et pour améliorer ainsi le niveau du stock national, sachant que les revenus mensuels de l’entreprise oscillent entre 115 et 120 millions de dinars, selon ses dires.

Contrebande et vol…

Parlant de la grave pénurie de médicaments dans certains établissements de santé publique et de la possibilité qu’ils soient volés, Yermani a déclaré que la solution réside dans la numérisation, ce qui permet de suivre la traçabilité du médicament dès son entrée en Tunisie jusqu’à ce qu’il parvienne au citoyen.

Concernant le phénomène de contrebande, il a affirmé qu’il est probable que le prix assez bas de certains médicaments par rapport aux pays voisins soit l’une des raisons les plus importantes de la prolifération de la contrebande.

Le PDG de la PCT a assuré que l’industrie pharmaceutique est l’un des secteurs les plus importants et des plus prometteurs en Tunisie.

« Ce secteur englobe, aujourd’hui, 31 usines appartenant à des Tunisiens, et notre pays a atteint l’autosuffisance dans la fabrication de médicaments locaux, avec un taux de près de 40 % », a-t-il déclaré.