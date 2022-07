Les fossoyeurs de notre  »tunisianité »

De par sa situation stratégique au sommet de l’Afrique et de par son passé historique trois fois millénaire, la Tunisie s’est forgée une stature particulière que peu de pays dans le bassin méditerranéen peuvent s’en vanter. Il serait fastidieux de rappeler que ce vénérable pays a connu des flux et reflux de différents envahisseurs depuis la nuit des temps provenant des quatre coins de la Méditerranée et d’ailleurs, qui se sont greffés sur un socle socioculturel amazigh préexistant et se sont fondus au cours du temps dans le génome de la population constituant une entité tout à fait particulier dont la »tunisianité »est le meilleur label qui lui sied, écrit Tarak Arfaoui.

De par les élucubrations politiques, certaines personnes incultes et amnésiques essaient de dénaturer les fondements historiques et sociaux du pays en appuyant sans réserve un projet de constitution où notre spécificité qu’on peut appeler notre »tunisianité » est effacée d’un revers de la main pour des motifs purement idéologiques. Le principal instigateur de cette géniale idée , notre cher président , inventeur du concept de ‘Umma arabo musulmane ‘qui s’entête à l’inscrire dans la constitution ,celui qui est tout le temps empêtré dans ses lubies et contradictions , veut nous faire avaler cette ineptie en s’appuyant sur une légitimité que beaucoup jugent très discutable. Certes , les Tunisiens se sont déjà habitués à ses discours avec ses envolées lyriques dans un arabe châtié digne de Sibaweih à mille lieues de notre dialecte national si particulier qui fait notre identité , un succulent mélange de berbère d’arabe et de latin à nul autre pareil .Certes, nous nous sommes habitués a ses négations de notre patrimoine culturel et à sa négation de notre grand passé historique d’avant le VIIème siècle ,date fatidique de l’invasion arabe de la Tunisie .Nous nous sommes habitués à ses boycotts systématiques de nos fêtes nationales ainsi que nos fêtes religieuses traditionnelles , nous nous sommes habitués a ses négations répétées de tout l’héritage progressiste de Bourguiba , nous nous sommes habitués à ses décisions intempestives quant à la désignation des responsables du pays sitôt nommés sitôt limogés au gré de ses humeurs nocturnes et de celles du sérail . Tous ces faits ne sont finalement que temporaires car le personnage et la fonction ne sont que transitoires et ne laisseront que des mauvais souvenirs .Mais vouloir imposer implacablement et dans la durée ses propres visions politico-religieuses qui engagent l’avenir de toute une nation sans demander l’avis de quiconque est une décision inacceptable. S’obstiner à inscrire dans la constitution que la Tunisie appartient à la ‘Umma arabo islamique ‘est une injure à toutes nos racines historiques et socioculturelles. Les Tunisiens sont majoritairement musulmans, personne ne le conteste, mais la Tunisie n’a ‘rien à voir avec les us et coutumes de la Somalie, de l’ Ouzbekistan ou de l’Indonésie pour l’intégrer dans une entité géopolitique particulière pour des motifs essentiellement religieux . Le citoyen tunisien, marqué par ses profondes racines culturelles et son riche passé historique, n’a ni dans sa façon de se comporter de communiquer de s’habiller de s’alimenter ou de se divertir, aucun lien civique ou culturel avec un citoyen arabe du Moyen-Orient ou d’un autre pays islamique . Nous n’appartenons à aucune »Umma » ; nous sommes un » melting pot’ ‘ fruit du brassage de multiples civilisations berbères, phéniciennes, romaines, byzantines vandales, arabes et tant d’autres qui nous ont marqués et qui font toute notre tunisianité . Renier nos racines serait renier notre présent et hypothéquer l’avenir de nos enfants. Il faut absolument dénoncer ce simulacre de constitution qui est d’ailleurs bourrée de multiples autres bombes à retardement tout aussi graves les unes que les autres qui vont ouvrir la porte à l’installation d’une dictature politico-religieuse d’une autre époque et finir par dénaturer notre belle Tunisie.