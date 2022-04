La Tunisie est-elle un pays arabe ?

Tarak Arfaoui

Loin de toute polémique, et sans démagogie c’est une question que tout citoyen tunisien devrait se poser sans être obnubilé par des considérations ethniques et surtout religieuses s’il prenait la peine de se ressourcer dans le riche passé historique de ce vénérable pays. Beaucoup de tunisiens ne parlent de nos jours que de nos racines ‘arabo musulmanes’ sans aucune considération pour notre riche passé en faisant table rase de notre histoire trois fois millénaire dont les traces sont toujours vivaces dans notre vie quotidienne. Le meilleur exemple est donné par notre cher président qui a chacune de ses apparitions trouve un malin plaisir de s’adresser à la nation dans la langue de Sibawaih qu’il châtie avec entêtement non sans fierté on nous rappelant à chaque occasion notre arabité exclusive. Est-il acceptable d’oublier les grandes civilisations qui ont imprégné notre pays et ses grands hommes qui l’ont façonné et de ne parler que de l’arabité ?

Peut-on oublier le socle berbère primitif du pays qui enfanta de grands hommes comme Massinissa qui a unifié sous son règne le pays numide ou bien le grand Jugurtha qui a lutté contre les envahisseurs romains ; peut-on ignorer 10 siècles de présence punique , oublier Hannibal le plus grand chef de guerre de l’antiquité qui a tant donné pour son pays, oublier 6 siècles de présence romaine qui laissé des cadastres , des cités et des monuments grandioses , oublier l’épopée des vandales ,peuple nordique qui ont réalisé un brassage avec les autochtones pendant un siècle ,oublier les espagnols les normands les italiens et tous les levantins qui se sont établis dans le pays, oublié les dynasties Ottomanes qui enracinèrent leur culture dans nos contrées durant trois siècles successifs ? Doit-on s’attacher exclusivement à cette arabité qui fait certes partie de notre patrimoine historique mais qui nous colle tellement à la peau pour en faire une exclusivité ?

Il faut se rappeler que jusqu’au tout début du VII siècle, il n’y avait aucune trace physique ou linguistique ou culturelle arabe en Tunisie. A cette époque le pays a été façonné par le passage de multiples civilisations depuis deux millénaires qui s’étaient établies sur un socle berbère ayant absorbé jusque-là des populations venant des quatre coins du bassin méditerranéen et d’ailleurs.

Au VII siècle, avant l’arrivée des tribus arabes et surtout avant l’invasion hilalienne du XI siècle, la Tunisie était sous l’emprise des byzantins qui venaient de l’Asie Mineure et qui avaient détrôné les vandales qui venaient des Pays Nordiques de l’Europe via l’Espagne, lesquels avaient remplacés les romains qui venaient d’Italie pour s’installer dans un pays déjà colonisé pendant un millénaire par des phéniciens venant de Palestine. A la fin du VII siècle aucun autochtone de Tunisie n’avait une quelconque relation organique avec les arabes du moyen orient et aucun ne parlait la langue arabe.

Du fait de sa situation géographique exceptionnelle au beau milieu du bassin méditerranéen, beaucoup de civilisations se sont succédées sur le sol de ce pays situé deux pas de l’Europe en créant un brassage ethnique et culturel que peu de pays ont subi et qui a profondément imprégné la Tunisie octroyant à ses habitants un label tout à spécifique qui est la « tunisianité ».

La Tunisie est affublée du qualitatif de pays arabe, bien qu’en dehors de la langue et de la religion, le tunisien est à mille lieues de ressembler à un citoyen d’un pays arabe, avec son patronyme, son dialecte très particulier mélange de tamazight de latin et d’arabe, son état d’esprit, sa culture, et son comportement social typiquement méditerranéen. Notre arabité tardive ne doit pas faire effacer d’un revers de la main deux millénaires de civilisations qui ont profondément marqué notre pays.

La colonisation laisse inéluctablement des traces culturelles dans les pays, mais ne dénature pas leurs racines séculaires ; on ne peut pas dire que les corses sont des français , les brésiliens sont des portugais, les mexicains ou les argentins sont des espagnols.. ni que les tunisiens sont des arabes .Il ne faut surtout pas confondre islam et arabité ; l’exemple d’autres pays islamisés est édifiant ; les turcs , les iraniens les kasakhs ou les bosniaques n’ ont aucun lien avec l’arabité

..

Sans faire d’amalgame, notre « tunisianité » est le meilleur label qui nous sied, et de grâce cessons de parler de ‘racines arabo musulmanes’ exclusives et d’une arabité de surcroît tardive qui nous fait oublier nos véritables racines.