Les frappes israéliennes tuent 14 personnes à Gaza et détruisent l’équipement lourd nécessaire au déblaiement des décombres

Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué au moins 14 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et ont détruit des bulldozers et d’autres équipements lourds qui avaient été fournis par les médiateurs pour déblayer les décombres.

L’offensive israélienne contre le Hamas, qui dure depuis 18 mois, a détruit de vastes zones de Gaza, faisant craindre qu’une grande partie ne puisse jamais être reconstruite. Le territoire manquait déjà d’équipements lourds, qui sont également nécessaires pour sauver les gens des décombres après les frappes israéliennes et pour dégager les routes vitales.

Une municipalité de la région de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré qu’une frappe sur son parking avait détruit neuf bulldozers fournis par l’Égypte et le Qatar, qui avaient contribué à négocier le cessez-le-feu entré en vigueur en janvier. Israël a mis fin à la trêve le mois dernier, renouvelant ses bombardements et ses opérations terrestres et isolant les deux millions de Palestiniens du territoire de toute importation, y compris de nourriture, de carburant et de fournitures médicales.

Les frappes ont également détruit un camion-citerne d’eau et un générateur mobile fournis par des groupes d’aide, ainsi qu’un camion utilisé pour pomper les eaux usées, a déclaré la municipalité de Jabaliya al-Nazla.

L’armée israélienne n’a pas commenté ces frappes dans l’immédiat. L’armée affirme qu’elle ne vise que les combattants et qu’elle impute les décès de civils au Hamas parce que le groupe opère dans des zones densément peuplées.

Une frappe aérienne israélienne a détruit tôt mardi une maison à plusieurs étages dans la ville méridionale de Khan Younis, tuant neuf personnes,

