Les Gabonais face à un manque de sucre depuis près de trois mois

Face à la pénurie de sucre depuis près de trois mois, les pâtissiers et restaurateurs ont du mal à en trouver pour leurs desserts et plats sucrés. Certains commerçants ont même dû suspendre momentanément leurs productions de gâteaux très consommés dans les familles que ce soit lors du petit-déjeuner ou du goûter.

La rareté du produit a provoqué l’apparition de circuits de vente parallèle à prix d’or. Pourtant, le sucre est fabriqué à Franceville, dans le sud du pays, par la Sucaf Gabon. La Sucrerie africaine exploite près de 5 000 hectares de canne à sucre au Gabon et produit en moyenne 26 000 tonnes de sucre par an. Dans une note écrite, la société explique que la pénurie actuelle est due au mauvais état de la route et surtout aux difficultés techniques de la société qui exploite le chemin de fer gabonais, la Setrag.

Piquée au vif, Ginette Lalet, la directrice de la Communication de la Setrag, a démenti : « Nous n’avons pas de stocks de sucre en souffrance, bien au contraire. Nous sommes actuellement en attente de commandes de wagons pour pouvoir acheminer le sucre vers Owendo. » La Sucaf Gabon assure que des stocks sont en cours de chargement. La distribution devrait reprendre progressivement.