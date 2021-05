Les garde-côtes américains partenaires de leurs homologues tunisiens

Les bâtiments des garde-côtes américains à réaction rapide de la classe Sentinel, Charles Moulthrope 41) et Robert Goldman, ont quitté le 25 avril 2021 Tunis au terme d’une visite logistique de routine, la deuxième escale des effectuée dans le cadre des opérations menées dans la zone de responsabilité de la Sixième Flotte des États-Unis, en route vers leur nouveau port d’attache de Manama, au Bahreïn.

- Publicité-

Le travail du Moulthrope et du Goldman à Tunis s’appuie sur des opérations militaires antérieures avec les forces tunisiennes, comme le déploiement de l’USCGC Bear qui a mené des opérations militaires avec la marine tunisienne et la marine royale marocaine en 1999 et le travail de l’USCGC Dallas avec ses homologues de la marine tunisienne pour partager les meilleures pratiques de réponse aux problèmes maritimes et aux urgences en mer en 1995, ainsi que les efforts de formation internationale en cours.

Cette visite s’inscrit dans la continuité de cet engagement en renforçant la coopération entre les forces américaines et tunisiennes à l’appui d’objectifs de sécurité communs et des opérations maritimes conjointes pour renforcer la sécurité maritime, les capacités de sauvetage essentielles et la capacité de la Tunisie à protéger ses frontières maritimes.

« Les exercices ont mis en évidence la capacité des forces navales tunisiennes et des garde-côtes américains à opérer en tant que partenaires multi-missions, grâce à une variété d’exercices allant des opérations de défense à la recherche et au sauvetage, en passant par la lutte contre la pêche illégale. Tous ces exercices ont mis en évidence les similitudes entre nos services en termes de missions et de responsabilités « , a déclaré le lieutenant-commandant Samuel Blase, commandant du Robert Goldman.

« C’était un honneur de contribuer à diriger la première visite des garde-côtes américains en Tunisie depuis plus de 25 ans et de renforcer notre partenariat avec la force navale tunisienne. Les engagements et les exercices maritimes ont mis en évidence les capacités du service, favorisé l’interopérabilité entre les deux nations et renforcé la stabilité dans toute la Méditerranée », a déclaré le lieutenant-commandant Steven Hulse, commandant du Charles Moulthrope.

Le Moulthrope et le Goldman sont les deux premiers des six navires de classe Sentinel destinés aux forces de patrouille américaines en Asie du Sud-Ouest. Créée en 2002 pour soutenir l’opération Iraqi Freedom, la PATFORSWA a joué un rôle essentiel dans les opérations de sécurité maritime et de protection des infrastructures maritimes. Il s’agit de la plus grande unité de la Garde côtière américaine à l’extérieur des États-Unis.

L’U.S. Coast Guard reste opérationnelle pendant le COVID-19, en suivant toutes les précautions et réglementations de sécurité du COVID-19.

La Sixième Flotte des États-Unis, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.