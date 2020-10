Les Guinéens élisent dimanche leur futur président

Près de 5,5 millions de Guinéens sont appelés à choisir leur prochain président, dimanche 18 octobre, premier rendez-vous sous tension d’un calendrier électoral ouest-africain chargé. Cette élection ouverte à 8 heures (heure locale), la première d’une série de cinq présidentielles en Afrique de l’Ouest avant la fin de l’année 2020, se déroule dans un climat de crispation qui fait redouter des troubles, surtout autour de l’annonce des résultats, dans un pays accoutumé à ce que les antagonismes politiques soient associés à ce scénario.

Douze candidats et candidates sont en lice pour diriger ce pays de 12,5 millions d’habitants, parmi les plus pauvres du monde malgré ses immenses ressources naturelles. L’issue devrait se jouer entre le sortant Alpha Condé, 82 ans, et son adversaire de longue date, Cellou Dalein Diallo, 68 ans.