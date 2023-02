Les habitants de certaines régions de Bizerte alarmés par une régression anormale des eaux de mer

Une importante régression des eaux de mer dans certaines côtes de la région de Bizerte a été enregistrée ces derniers jours, suscitant l’inquiétude des riverains qui ont craint un rapport entre le phénomène et les séismes violents ayant frappé, dernièrement, la Turquie et la Syrie, outre un tremblement de terre de magnitude 4,5 sur l’échelle Richter, lundi 20 février dans l’île voisine de Sicile.

Selon le journal Assabah, du mardi 21 février, cette régression accompagnée d’une extension de la terre sur plus de 20 mètres dans la mer s’est produite notamment dans les zones de Kaf Abbad Sejnane, Ain Hadida, Rafraf, Cap Inglo, Souisri, Ras Jebel, causant la mort des petites espèces d’animaux marins vivant dans les interstices des rochers.

L’océanographe à l’Institut national des sciences et technologies de la mer, Ala Hamrouni, a expliqué au journal, que le phénomène est naturel et a trait au mouvement du flux et du reflux, renvoyant à une étude réalisée à ce sujet par le chercheur Hassen Baouab, 16 février 2023, où il signale que le mouvement du flux et du reflux a conduit, au cours de la période écoulée, à une régression notable de la mer et l’apparition de plages de sable qui étaient couvertes par les eaux, en concomitance avec les séismes en Turquie et en Syrie et qu’il s’agit d’un phénomène naturel renforcé par l’arrivée de la lune, dans sa révolution autour de la terre, à un point très proche de la terre qu’elle n’avait pas atteint depuis 1000 ans environ.