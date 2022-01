Les IME vouées à devenir la locomotive de l’industrie tunisienne

Les instruments d’une politique industrielle efficace pour la Tunisie reposent sur les variables contrôlées par les pouvoirs publics pour permettre essentiellement, d’agir sur les coûts des entreprises et sur les structures sectorielles, souligne l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) dans son rapport: « Pour un renouveau de la politique industrielle en Tunisie : exigences du positionnement compétitif »

« Ces modalités d’interventions peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent s’agir de mesures directes ou indirectes. Néanmoins, il existe des variables dont la qualification n’est pas facile », d’après ce document qui vient d’être publié sur le site de l’institut.

Selon les recommandations de l’ITCEQ, ces modalités sont axées sur une politique d’investissement efficace, qui est un catalyseur pour l’industrialisation, sur les industries mécaniques et électriques (IME), pour un rôle de locomotive de l’industrie tunisienne, et sur un appui spécifique à certaines filières, en plus d’un appui à la qualité.

Il s’agit également, d’investir dans les nouveaux créneaux et l’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence pour une véritable intégration vers l’amont, outre le développement des clusters, des pôles de compétences et des pépinières des entreprises, pour une mise en valeur de leur rôle économique.

Les autres modalités d’interventions portent sur l’amélioration du climat des affaires pour un repositionnement industriel, à laquelle s’ajoute la logistique considérée comme étant « le maillon faible » de l’industrie tunisienne, ainsi que la lutte contre la contrefaçon, les pratiques anti-concurrentielles et la concurrence déloyale.

L’ITCEQ met également, l’accent sur le renforcement des infrastructures industrielles et de logistique, l’incitation à l’emploi, à la productivité et à l’équité, recommandant de de faire monter la main d’œuvre en compétence, pour réussir l’implantation de l’industrie digitalisée.

LITCEQ considère que la demande extérieure, est l’un des facteurs décisifs dans la politique d’ajustement, en plus de l’intégration régionale, qui est un vecteur robuste de l’industrialisation, de la transformation économique et du développement , ainsi que la gouvernance industrielle et le suivi.

La relocalisation et le PPP, axes du futur

L’ITCEQ estime, d’autre part, que la crise du Covid-19 fournit à l’économie tunisienne l’opportunité de rattraper son retard et pour le secteur industriel, de renforcer son positionnement dans la nouvelle vision des chaînes de valeurs.

La relocalisation régionale dans un espace euro-méditerranéen qui se traduit par un rapatriement d’une partie considérable des flux d’IDE non seulement européens, pourrait permettre à la Tunisie de tirer profit de cette nouvelle vision si certaines conditions sont réunies.

Au demeurant, la Tunisie peut améliorer son positionnement à l’international pour les filières industrielles, notamment, celle considérées comme prioritaires et pour les services.

La relocalisation en question vise le raccourcissement des chaînes de valeur et l’augmentation de la concentration géographique de la valeur ajoutée, ajoute l’ITCEQ, précisant que cette relocalisation concerne surtout les industries à forte intensité technologique qui sont tributaires des industries manufacturières pour la Tunisie.

la régionalisation va réduire la longueur physique des chaînes d’approvisionnement sans les rendre moins fragmentées. Et pour se repositionner, être compétitive et, surtout, ne pas se faire distancer par ses concurrents, la Tunisie doit également renforcer ses capacités numériques pour s’adapter rapidement au nouveau contexte.Pour maîtriser et enrayer la pandémie et se préparer à d’éventuelles crises de ce type, le pays est, par ailleurs, appelé à accélérer sa transformation digitale, à encourager l’initiative privé et les partenariats public- privé (PPP), et à booster l’innovation et instituer des écosystèmes favorables, est-il recommandé.