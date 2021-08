Les incendies ravagent l’Europe méridionale

Plusieurs pays d’Europe font simultanément face à des incendies dévastateurs, favorisés par des vagues de chaleur étouffante et une forte sécheresse.

- Publicité-

L’Italie a enregistré en cette fin de semaine plus de 800 départs de feu, essentiellement dans le sud du pays, ont indiqué les pompiers de la péninsule sur leur compte Twitter. « Au cours des dernières 24 heures, les pompiers ont effectué plus de 800 interventions: 250 en Sicile, 130 dans les Pouilles et en Calabre, 90 dans le Latium (la région de Rome, ndlr) et 70 en Campanie », précise le tweet. « Le travail des équipes de poursuit à Catane, à Palerme et dans la zone de Syracuse », trois villes siciliennes, ajoutent les pompiers.

L’Italie est touchée par une vague de chaleur importante ces derniers jours avec des températures atteignant les 40°C à Bari (Pouilles) ou 39°C à Catane et Palerme (Sicile).

Plus à l’est, la Grèce fait face à une nouvelle vague de chaleur depuis vendredi, avec des températures oscillant entre 42 et 44 degrés Celsius, selon les services météorologiques. Une vingtaine de maisons ont brûlé et huit personnes ont été blessées dans un important incendie de forêt qui se poursuivait dimanche dans le nord-ouest du Péloponnèse, près de la ville de Patras, a indiqué la protection civile grecque.

La chaleur accable aussi l’Europe septentrionale, aux confins du cercle arctique. En Finlande, un vaste feu de forêt a ravagé plus de 300 hectares en cinq jours dans une vallée du nord-ouest de la Finlande, après un début d’été exceptionnellement chaud dans le pays nordique.