«Les industries pharmaceutiques tunisiennes sont compétitives et confrontées à la pénurie de main-d’œuvre»

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande « AHK », Ghazi Elbich, a affirmé, ce vendredi 7 juillet 2023, que la situation économique actuelle est difficile dans le monde dans son ensemble et pas seulement en Tunisie, notant que l’Europe également s’en ressent.

Ila déclaré à Express Fm, que la chambre mène une étude sur le climat des affaires en interrogeant ses membres, notant que la dernière étude a révélé que 90% des chefs d’entreprise sont satisfaits de la situation actuelle en Tunisie et 40% des répondants ont déclaré qu’il y avait des perspectives pour eux en Tunisie.

« 38% des chefs d’entreprise veulent investir davantage en Tunisie », a-t-il assuré, et ce afin d’augmenter la capacité opérationnelle et de recruter de la main-d’œuvre.

Il a souligné que la Chambre est présente en Tunisie depuis 44 ans et qu’environ 950 entreprises sont membres de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande.

Selon ses dires, les entreprises allemandes sont inébranlables malgré la fréquence des crises et croient en la Tunisie comme un site important pour les investissements, soulignant que des difficultés existent dans le monde dans son ensemble et qu’il n’y a pas de solution pour nous aujourd’hui si ce n’est de travailler, de déployer plus d’efforts et de booster les exportations, en particulier pour les industries pharmaceutiques.

« Les industries de laboratoire tunisiennes sont très fortes et sont plus compétitives que celles des pays asiatiques, grâce à la main-d’œuvre et à l’emplacement stratégique de notre pays », a-t-il fait valoir.

D’autre part, la main-d’œuvre n’est pas disponible en Tunisie en nombre suffisant, car « Il y a une pénurie de main-d’œuvre, en particulier dans les régions côtières et le Grand Tunis, malgré les taux de chômage élevés ».

« Il est vrai que les conditions de travail n’étaient pas bonnes dans les usines auparavant, mais aujourd’hui, elles ont changé. Il y a un effort pour améliorer les conditions de travail en accord avec les normes mondiales, en particulier pour les entreprises exportatrices.