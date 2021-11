Les investissements japonais en Tunisie pèsent 2,5 milliards$ et procurent 25 mille emplois

Le volume des investissements japonais en Tunisie est estimé à 2,5 milliards de dollars. En fait, au cours des six premiers mois de l’année 2021, le Japon est devenu le troisième investisseur en Tunisie après la France et l’Italie, selon Nassef Belkheiria, secrétaire général de la Chambre tuniso-japonaise de Commerce et Industrie.

Dans une déclaration à Africanmanager.ar, Belkheiria a confirmé que les entreprises japonaises investissant en Tunisie procurent environ 25 000 postes d’emplois dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication des pièces automobiles, le dessalement de l’eau, l’infrastructure et la production d’énergie.

TICAD 8 en Tunisie

Concernant le huitième sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique « TICAD8 », qui devrait être abrité par la Tunisie au cours du second semestre de l’année 2022, Belkheiria a estimé que cette conférence est une opportunité pour la Tunisie d’attirer plus d’investissements japonais et de convaincre les investisseurs japonais de croire dans le site Tunisie et dans les projets qu’il offre.

Il a appelé le gouvernement tunisien et les entreprises et établissements du secteur public à préparer sérieusement cette conférence en étudiant des idées de projets et en présentant à leurs vis-à-vis des exemples réalistes dans divers domaines pour les exposer dans le cadre de la « TICAD 8 », afin de convaincre les investisseurs, et ce pour mobiliser des fonds avant les autres pays.

En effet, lors de la conférence précédente de la TICAD en 2019, il a déclaré que la Tunisie n’était pas en mesure d’ « arracher » des fonds comme l’Égypte, le Maroc, le Kenya et l’Afrique du Sud, notant que le Japon avait alloué 20 milliards de dollars lors de la conférence TICAD 7 pour soutenir les entreprises et les projets innovants à valeur ajoutée.

Il a rappelé que la TICAD 7, qui s’est tenue au Japon en 2019, a réuni 42 chefs d’État et de gouvernement, en plus des délégations d’hommes d’affaires et d’organisations internationales et régionales qui les ont accompagnés, soulignant que le sommet qui sera organisé en Tunisie sera de la même taille et de la même envergure.

Le responsable a souligné la nécessité de faire de ces assises une occasion pour échanger les expériences dans les domaines de l’investissement et de l’économie et de signer des accords de partenariat tuniso-japonais ou tuniso-afro-japonais .

Une feuille de route complète

Selon Nassif Belkheiria, en vue du huitième sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique « TICAD8 » en Tunisie, le secteur privé a dressé une feuille de route depuis décembre 2020 qui sera fin prête en avril 2022.

La feuille de route porte sur des domaines économiques et d’investissement, qui montrent à travers de nombreux projets que la Tunisie est capable d’y être pionnière et en première ligne.

Ces secteurs, qui seront présentés au partenaire japonais, sont les secteurs médical et pharmaceutique, étant donné que la Tunisie est un exportateur de services de santé aux niveaux africain et européen, en plus de l’industrie des composants automobiles, où environ 280 entreprises sont actives en Tunisie, fournissant environ 90 000 emplois.

La feuille de route englobe également le secteur de la numérisation, car de nombreuses entreprises tunisiennes ont réussi dans ce domaine qui se caractérise par la présence de 9 000 ingénieurs et techniciens tunisiens.

Selon le secrétaire général de la chambre tuniso-japonaise, les autres secteurs qui seront présentés dans le cadre de la feuille de route sont les infrastructures, l’énergie solaire et la technologie.

Livre blanc

Nassef Belkheiria a déclaré que divers projets sur lesquels le secteur privé travaillera pour convaincre la partie japonaise de l’importance d’y investir seront présentés dans un livre blanc.

Le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, a conclu que l’objectif principal de la Chambre est de soutenir l’accord d’investissement tripartite entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique de manière réaliste et tangible.