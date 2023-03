Les investissements marocains recherchés par le Togo

Le ministère de la promotion de l’investissement organise un espace de promotion du Togo, avec les acteurs marocains. Dénommée « Doing Business with Togo », la rencontre au format virtuel, en partenariat avec l’Association marocaine des Exportateurs (ASMEX), s’annonce pour le mardi 21 mars 2023.

L’objectif est de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre le Togo et le royaume chérifien.

Cette initiative intervient dans le cadre des efforts du Togo pour attirer davantage d’investissements étrangers, en vue de la diversification de son économie.

Pour rappel, au dernier trimestre 2022, le pays a attiré en tout, plus de 43 milliards FCFA d’investissements étrangers, dans des secteurs comme le textile, le bois et la construction, l’agroalimentaire, la mécanique et les services.