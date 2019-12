Les joueurs expatriés rejoignent la sélection nationale pour le stage du 25 au 30 décembre à Hammamet et Tunis

La sélection Tunisienne de handball effectuera un stage de préparation à Hammamet et à Tunis du 25 au 30 décembre courant, en prévision du Championnat d’Afrique des Nations Tunisie 2020 (16-26 janvier)

Les protégés de Toni Gerone seront au complet pour ce stage qui verra la participation des joueurs évoluant à l’étranger et sera ponctué par un match amical face à la sélection marocaine le 30 décembre à 18H00 à la salle de Rades.

Le technicien espagnon rappelle-t-on, avait rassemblé les joueurs locaux et deux expatriés Youssef Maaref (Al Ahly-Egypte) et de Khaled Haj Youssef (Al Sadd-Qatar), dans un premier stage à nabeul du 17 au 21 décembre .

Après quoi, le sept national se rendra en Suisse, pour le Tournoi Yellow Cup du 2 au 6 janvier 202 et affrontera, la Suisse, l’Ukraine et les Pays-Bas et clôturera sa préparation, par un ultime stage à Nabeul et à Hammamet du 9 au 14 janvier 2020

Au premier tour du Championnat d’Afrique des Nations Tunisie 2020, qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, la Tunisie évoluera dans le Groupe “C” avec le Cap Vert, match d’ouverture le 16 janvier à 18h30, la Cote d’Ivoire (17 jan 18h00) et le Cameroun (19 jan 18h00).

Les Aigles de Carthage joueront tous leur match à la salle olympque de Radès.

Les joueurs convoqués pour le stage:

Gardiens de buts : Makram Missaoui (Dinamo Bucarest/Roumanie), Wassim Helal (Dijon/ France) et Mohamed Sfar (ES Sahel).

Ailiers Gauches : Oussama Boughanmi (Esperance ST), Rafik Bacha (ES Sahel)

Arrières Gauches : Skander Zaied (Club Africain), Slim Hedoui (ES Sahel), Oussama Jaziri (Espérance ST), Youssef Maaref (Al Ahly/Egypte)

Demi-centres : Mohamed Soussi (Montpellier-France), Kamel Alouini (Dinamo Bucarest Roumanie), Mohamed Amine Darmoul (ES Sahel), Khaled Haj Youssef (Al Sadd Qatar), Yassine Bouteffaha (Club Africain)

Pivots : Marwen Chouiref (Tremblay/France), Elyes Hachicha (Esperance ST)

Arrières Droits : Amine Bannour (Dinamo Bucarest/Roumanie) et Oussema Hosni (Istres/ France)

Ailiers Gauches : Issam Rzig (ES Sahel) et Ramzi Majdoub (Esperance ST)

NB: Le pivot Jihed Jaballah (Kristianstad/Suède) et l’arrière gauche Mosbah Sanai (Al-Nassr/ Emirats Arabes Unis) rejoindront le groupe à partir du 29 décembre. Ces deux joueurs sont encore engagés avec leurs équipes.