Les JTC 2023 du 2 au 10 décembre: ouverture de l’appel à candidatures pour trois sections

Le comité directeur de la 24ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) qui se tiendra du 2 au 10 décembre a annoncé l’ouverture de l’appel à candidature pour les structures professionnelles faisant savoir que le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé pour le 31 juillet 2023.

Cette année, informe un communiqué publié sur la page facebook, les candidatures sont ouvertes pour trois sections. « La compétition officielle et les représentations parallèles » est ouverte aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines. La deuxième section « Les expressions théâtrales de l’immigration » s’adressent aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora.

Quant à la section « Le théâtre du monde » , elle est ouverte aux spectacles de théâtre et aux performances artistiques professionnelles non arabes et africaines.

Les détails sur les conditions et modalités de participation sont disponibles sur la page facebook des JTC.

