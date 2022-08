Les Kilani & Adwya: OPA ou OPR?

Groupe tunisien de 9 filiales représentant 240 marques et étalé sur 10 sites pour un chiffre d’affaires de 550 MDT (Chiffre 2021), celui de Lassad et Rafik Kilani opère dans l’importation et la distribution de gros mais aussi directe de produits pharmaceutiques, et produits paramédicaux. Acteur majeur de l’industrie pharmaceutique avec « Teriak », et disposant pour cela de sites de production, en Tunisie et à l’étranger, le groupe fait représentation de 55 marques médicamenteuses.

Déjà « acteur majeur dans les domaines de la santé, de la beauté́, du bien-être et de l’hygiène en Tunisie » comme on pouvait lire sur son site Internet, il entre dans le secteur de l’agroalimentaire en 2021, et conclut pour cela accord de vente de Nestlé en Tunisie, ainsi que de l’usine de sa célèbre marque de céréales Grain d’Or.

Cet accord prévoit également de charger Kilani Groupe de la distribution de l’ensemble des produits Nestlé́ en Tunisie. Originaire de Gabès, ce groupe familial n’est pas ce qu’on pourrait appeler un adepte de la communication. Sur son site internet, on ne trouve rien sur sa situation financière et encore moins ses résultats. Comme la grande partie des groupes et même des entreprises en Tunisie, c’est plutôt le « vivons cachés, vivons heureux ».

Trois retraits de dossier chez Al-Karama, pour les 35,5 % d’Adwya

Et même lorsqu’il décide de s’approcher des lumières du marché financier, par le rachat des parts de de Moncef El-Materi dans la société Adwya qui avaient été confisquées, à petits résultats (1,5 MDT en 2021 contre 1,6 MDT en 2020), et à grosses dettes (CF Nettes de 5 MDT après 6,9 MDT en 2020), le groupe reste fidèle à sa culture de la discrétion.

« Le rachat s’insérait dans la stratégie de développement dans l’industrie pharmaceutique, avec l’extension hors du pays, entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, en prenant prendre encore plus d’espace en Tunisie avec des produits qui sont complémentaires aux nôtres. Le portefeuille d’Adwya est très intéressant, et mérite d’être mieux exploité ». C’est ce qu’a expliqué pour Africanmanager Sara Masmoudi, Dg du groupe Kilani, et présidente du CA d’Adwya depuis juin 2022 après le rachat par les Kilani de 39,9 % des parts des héritiers de Tahar El-Materi, directement auprès d’eux. Et c’est ensuite par des achats sur la bourse que le groupe de la famille Kilani est devenu majoritaire en dépassant le seuil des 51 % du capital d’Adwya, et ne compte pas s’arrêter là.

En effet, le groupe lorgne aussi le reste des 35,5 % d’Adwya, confisqués par l’Etat et que Al Karama Holding a présentés depuis 16 juin 2022 à la vente. On croit même savoir que les négociations vont bon train à ce sujet et que les Kilani auraient déjà confirmé leur intention de participer au processus de cession engagé par Al Karama. Cette dernière aurait aussi, selon nos informations, enregistré le retrait du dossier par deux autres opérateurs, dont un ne serait pas du secteur pharmaceutique.

Pourquoi acheter Adwya en plus de Teriak ?

Concrètement , c’est suite à son acquisition en bourse en date du 28 juillet 2022, d’une proportion représentant 10,138 % du capital de la société Adwya que la société Kilani Holding Pharmaceuticals qui détenait déjà 39,993 % du capital ladite société, a atteint un taux de participation de 50,131 % dans le capital de la société Adwya.

Le Conseil du Marché Financier a alors décidé de soumettre la société Kilani Holding Pharmaceuticals à une Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur le reste du capital de la société Adwya qu’elle ne détient pas de concert avec Lassad Kilani et Rafik Kilani et ce, au prix de 5,950 dinars l’action. Il s’agit là des quelque 14 % de flottant en bourse. Pour le reste du capital, KHP semble décidé à le prendre, soit à travers Al Karama ou à travers la Bourse de Tunis si le ministère des Finances consentait à sortir du carcan des procédures administratives et opter pour la transparence et la véritable règle du marché et venir sur l’OPA. « Pour nous, ce n’est pas juste une opération financière, mais un investissement important pour une complémentarité industrielle en vue de construire un véritable champion pharmaceutique qui peut avoir un rayonnement plus large, avec une présence internationale pour la Tunisie », précise encore Sara Masmoudi. Il va de soi que la complémentarité est avec Teriak, le 1er opérateur pharmaceutique tunisien dans l’absolu, sur le chiffre d’affaires qu’elle garde sous le boisseau.

Sortira ou sortira pas de la bourse ?

Note importante, faite par l’autorité du marché financier en Tunisie, elle « signale que si, à l’issue de l’Offre Publique Achat obligatoire, la société Kilani Holding Pharmaceuticals viendrait à détenir, directement ou indirectement ou de concert, au moins 95% des droits de vote de la société Adwya, elle sera tenue, soit de rediffuser dans le public le nombre de titres nécessaire à l’établissement d’un marché au cas où elle demanderait le maintien de la cotation des titres de la société visée, soit de déposer un projet d’Offre Publique de Retrait (OPR) visant la totalité du reste du capital qu’elle ne détiendrait pas ».

Pour l’instant, « motus et bouche cousue » sur les intentions, aussi bien du côté du comité de gestion des biens confisqués au ministère des Finances, qui pourrait participer à l’OPA, que du côté des Kilani sur l’OPR.

Introduite en bourse, à Tunis, le 21 juin 2007, le premier fabricant local sur le marché officinal et deuxième fabricant local sur l’ensemble du marché (officinal et hospitalier), pourrait ainsi bien être retiré de la bourse. Une déduction logique, vu le caractère familial du groupe et sa réticence à l’information. Il est certainement transparent avec ses banquiers et le Fisc, mais pourrait vite opter pour le « vivons heureux, vivons cachés ». Et il n’aurait pas tort, dirait certainement plus d’un chef d’entreprise en cette Tunisie de ladite révolution !