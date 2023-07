Adwya ne trouvait pas encore son propre remède. Les Kilani le découvriront-ils ?

L’Offre Publique de Retrait (OPR), pour la cession des actions publiques dans le capital de la société Adwya, avait été ouverte en novembre 2022 et clôturée en décembre 2022. Cette OPR avait été initiée par la société « Laboratoires Teriak SA » de la société « Kilani Pharmaceuticals Holding » détenue par Lassaad et Rafik Kilani qui avaient fini par reprendre Adwya. Adwya est désormais, depuis janvier 2023, classée hors-cote de la bourse de Tunis, et voici dans quel état les Kilani avaient repris cette entreprise.

– Ils reprenaient une entreprise déficitaire

A fin 2022, Adwya réalisait un chiffre d’affaires global d’un peu plus de 96 MDT, malgré un total de revenus de plus de 114 MDT. La différence est dans les 18,8 MDT en production stockée. En face, 2022 enregistrait 96,665 MDT en charges d’exploitation, ce qui faisait qu’Adwya terminait 2022 avec un résultat d’exploitation déficitaire de plus de 645,1 mille DT. Un déficit auquel s’ajoutaient les très lourds 6,541 MDT en charges financières nettes. Et à la fin, les Kilani rachetaient en fait une entreprise déficitaire d’un peu plus de 7,272 MDT, sans tenir compte des 0,994 MDT en report déficitaire pour l’exercice 2022. Un lourd déficit, qui intervenait après un bénéfice de 1,529 MDT.

Il nous semble donc que les Kilani n’avaient fait que reprendre une entreprise qui n’était pas au mieux de sa forme, avec l’espoir que les 50 MDT dépensés pour l’entrée de cette entreprise malade dans le giron d’un groupe, lui au meilleur de sa forme, finira par casser le cercle vicieux des pertes chez Adwya.



– Un parachute doré de 75,5 mille DT pour le DG en retraite

Une chose est à remarquer dans la rubrique « autres charges d’exploitation », ce sont ces 1,585 MDT en frais de missions et autres déplacements, ou encore ces 1,636 MDT en échantillons médicaux offerts. On passera sur les 1,386 MDT en « promotions et royalties », mais il nous semble que 5 MDT en publicités pour une marchandise théoriquement interdite de Pub soient des dépenses excessives dans une entreprise publique, comme l’était Adwya, où le DG en retraite partait avec un « parachute doré » de presque 75,5 mille DT !

– Les Kilani commencent déjà à faire le ménage

Ce qui est certain, ou tel nous semble-t-il être, c’est que le changement de propriétaire de l’ex-entreprise publique commence déjà à faire son effet, ou à faire le ménage. Il en est ainsi de la mise à fin du contrat de location avec le « Société d’administration et de conseil immobiliers Sarl » qui coûtait 236.037 DT. Ou encore de la mise à fin d’un contrat de partenariat qu’Adwya avait avec la société ESIB qui distribue un logiciel de gestion de cabinet médical et y assure la promotion publicitaire des produits pharmaceutiques, qui coûtait 53.690 DT.

Les nouveaux propriétaires devraient aussi faire le ménage dans le compte « Clients et comptes rattachés » où sont généralement comptabilisées les créances liées à la vente » qui étaient, l’année dernière, de plus de 16,242 MDT. Le bilan 2022 ne donnait pas le détail de ces créances et leur classement entre recouvrables et carbonisées, mais des clients, comme les grossistes répartiteurs et la Pharmacie centrale, auprès desquels Adwya désormais entreprise privée, devrait serrer la vis et faire carburer son service recouvrement.

Il faudra aussi que les nouveaux acquéreurs règlent le problème des lourdes charges financières (Plus de 6 MDT) qui ne sont en fait que des intérêts d’engagements financiers de plus de 31,674 MDT auprès de différentes banques de la place, des engagements qui étaient de presque 5 MDT en glissement annuel. Et c’est autant de chantiers à ouvrir par les Kilani pour qu’Adwya retourne en territoire bénéficiaire.