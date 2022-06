Les Materi ont démissionné d’Adwya

Molka, Sofiène, et Sadry El Materi ont démissionné du conseil d’administration de la société Adwya, en plus de Moncef Zmerli. C’est ce qu’annonce un communiqué de cette entreprise publique (35,53 %) cotée sur la bourse de Tunis. Un communiqué qui intervient après la reprise en début du mois de juin courant, de 39,9 % du capital de l’entreprise par le groupe Kilani (Lassaad & Rafik).

De ce fait, un nouveau conseil d’administration a été ainsi mis en place pour Adwya. Il comprend Sarra Masmoudi, devenue présidente du CA, Abderrahmane Khochtali du ministère des finances, et Adel Grar d’El Karama Holding. Cela, en plus de Mounir Jerbi, Hajer Elloumi, Sami Ben Ayed et Tarak Hammami, cooptés par le CA en replacement des Materi et Zmerli démissionnaires.