Les Koweitien d’Ekuity sortent de la Star avec 19,635 MDT

Dans une « déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées », la Star qui est une société d’assurance et de réassurance, tunisienne avec participation française, a déclaré la cession par le DG d’Ekuity Capital Mohamed Al-Nemah, de 127.500 actions Star pour la somme de 19,635 MDT. On notera que la vente a été faite au prix de 154 DT l’action, alors que le papier Star s’échangeait à 156 DT, selon la dernière cotation observée ce jeudi par l’intermédiaire en bourse Mac sa.

Un autre communiqué d’Ekuity, annonce avoir franchi le seuil de 5 % à la baisse de sa participation dans le capital de l’assureur. Ekuity détenait 5,52 % avant franchissement et les a complètement cédés.

Rappelons qu’Ekuity Capital, anciennement connu sous le nom de Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement (CTKD), a été créé en 1976 sous la forme d’une joint-venture entre Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain de l’État du Koweït, le gouvernement Tunisien et le secteur privé Tunisien afin de promouvoir le secteur de l’hôtellerie et le tourisme Tunisien. Et c’est désormais l’une des principales institutions d’investissement tunisiennes, qui dit avoir « mis à jour sa stratégie en réponse à l’évolution du climat économique en Tunisie ».