Les leaders des poules A et B terminent la première phase sur une note positive

Les leaders des poules A et B ont terminé la première phase de la Ligue 2 sur une note positive, à l’issue des rencontres de la 11e journée disputées samedi et dimanche.

En poule A, Le Sfax RS a fait l’essentiel à Gabès en allant infliger à la “Zliza” une courte défaite pour conforter son leadership avec 22 points et remporter au bout de la première phase de la compétition le titre honorifique de champion d’automne.

Son adversaire du jour termine quant à lui à la 4e place avec 17 points au compteur.

LO.Sidi Bouzid, dauphin, peut aussi passer une fin d’année tranquille après son succès en déplacement face à l’AS Ariana (0-2) qui lui permet de conserver la petite longueur qui le sépare du leader (1 point).

Pour l’AS Ariana, au contraire, la trêve s’annonce cauchemardesque avec la dernière place et les trois points seulement glanés en 11 journées.

L’O.Béja, troisième, a également, conservé sa place sur le podium et ses deux points de marge sur le leader (20 points), en battant le CS Msaken à domicile (1-0). Son adversaire du jour n’arrivant toujours pas à quitter le bas du tableau (10e, 13 points).

L’AS Sébikha et l’ES Zarzis ont réussi de leur côté une bonne opération qui leur permet de se hisser à la 5e place ex aequo avec 16 points chacune. Les nouveaux promus ont pris le meilleur sur l’ES Radès (2-0) tandis que les Zarzissiens ont ramené un succès de chez leur voisin, le CO Médenine (1-0).

Au terme de cette défaite, le CO Médenine occupe la 7e position avec 15 points, à une longueur d’avance sur les Radésiens qui se retrouvent 8e ex aequo avec le SC Ben Arous. Ce dernier prend en revanche une bonne bouffée d’oxygène après son large succès à domicile (4-0) sur le SA Menzel Bourguiba, avant-dernier.

En poule B, si tout va bien pour l’EGS Gafsa, assuré samedi du titre de champion d’automne après sa victoire face à l’AS Marsa (1-0), les choses vont bien également pour le dauphin AS Rejiche qui suit avec un point seulement.

Le nouveau promu est rentré en effet victorieux de son déplacement chez le SS Sfaxien, lanterne rouge (3-2) et termine la première phase sur les talons de l’EGS Gafsa.

Le Stade Gabésien a réussi lui aussi à conserver sa 3e place avec 19 points, en tenant en échec Jendouba Sport (0-0). Ce dernier est toujours condamné à partager la 4e position et les 16 points avec Menzel Bouzelfa et l’AS Djerba qui se sont neutralisés (0-0).

L’AS Oued Ellil a profité lui de sa victoire face à l’ES Hammam-Sousse (2-1) pour se hisser à la 7e place (14 points) à trois longueurs de son adversaire du jour (9e, 11 points).

L’AS Marsa s’est compliqué la tache samedi en s’inclinant devant le leader gafsien (1-0) pour rester coincé en bas du tableau (10e, 9 points), tout comme l’AS Kasserine, tenu en échec par l’ES Jerba (1-1) pour se maintenir à l’avant-dernière position (11e, 8 points).