Les Maliens ont approuvé le projet de nouvelle Constitution avec 97% des voix

Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle Constitution soumis par la junte au pouvoir depuis 2020, a indiqué vendredi à Bamako l’autorité électorale.

Les militaires ont fait de ce projet de Constitution une pierre essentielle de la refondation qu’ils entendent conduire du Mali, confronté à la propagation jihadiste et à une profonde crise multiforme. Le scrutin a été émaillé d’incidents et d’irrégularités, selon des observateurs et opposants à la réforme.

Les résultats du référendum, provisoires en attendant leur validation définitive, ont été proclamés lors d’une cérémonie au Centre international de conférences de Bamako. Le taux de participation est de 39,40 %, a aussi annoncé l’instance électorale.

La consultation qui s’est tenue dimanche constitue une importante étape sur le chemin censé aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête de ce pays confronté au jihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle.

Le référendum, matérialisant un calendrier de réformes et de consultations prévues jusqu’à la présidentielle, était scruté attentivement pour les indications qu’il pouvait livrer sur le soutien de la population à la junte et à son chef, le réputé populaire colonel Assimi Goïta, ainsi que sur la situation intérieure.

Le vote a été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord soit par la crainte des attaques jihadistes soit par des désaccords politiques.