Les Maliens votent sur une nouvelle Constitution

Les Maliens se prononcent par référendum sur un projet de nouvelle Constitution dimanche. Ce premier vote depuis l’avènement de la junte il y a trois ans a valeur de test. Environ 8,4 millions d’électeurs sont appelés à dire oui ou non au texte que leur soumet la junte et qui renforce les pouvoirs du président, mais que conteste une opposition hétéroclite, notamment d’influentes organisations religieuses hostiles au maintien du principe de laïcité de l’Etat.

Les électeurs se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de Bamako, a constaté un correspondant de l’AFP. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, est allé voter dès les premiers instants.

Mais les remontées du reste de ce vaste pays indiquaient que, comme prévu, les groupes armés du nord avaient fait barrage à la consultation dans la ville stratégique de Kidal. D’autres localités sont restées sans bureau de vote à cause de l’insécurité.

Les électeurs ont choisi dans l’isoloir entre un bulletin blanc pour le oui et rouge pour le non, en présence des représentants des deux camps et de quelques observateurs nationaux, avant de déposer leur vote dans une urne transparente.

Parmi les changements par rapport à la Constitution de 1992, l’acceptation ou non d’un renforcement des pouvoirs présidentiels est l’un des enjeux de la consultation. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, malgré leur engagement initial à rétrocéder la place aux civils après les élections.