Les marchands, autrefois ambulants, attendent leur nouvel espace à Moncef Bey 

Des vendeurs ambulants de la capitale ont demandé à la municipalité de Tunis d’accélérer l’ouverture du nouvel espace au marché de Moncef Bey, afin qu’ils puissent exercer leurs activités commerciales en toute légalité.

Le secrétaire général des commerçants indépendants affilié à l’UTT, Moez Aloui, a menacé de passer à l’acte pour défendre leurs droits légitimes au cas où l’autorité de contrôle continuerait à les ignorer, et n’ouvrirait pas le marché comme elle s’y était engagée auparavant. Il a indiqué que leur syndicat fonctionne de manière organisée, ajoutant que c’est l’État qui ne l’est pas dans la façon dont il gère ce dossier.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé le 9 septembre dernier la suppression de tous les étals anarchiques dans les rues Jamel Abdenasser et Charles de Gaulle, Place Bab Dzira, Place d’Angleterre et Place d’Espagne, avec des opérations sécuritaires visant à éliminer tous les étals anarchiques, a démarré le mois d’août dernier.

La voie publique prise d’assaut

Le ministère a indiqué que cette campagne s’inscrit dans la continuité des campagnes de sécurité conjointes entre les différentes unités de la Direction générale de la sûreté nationale et les services régionaux et municipaux dans le gouvernorat de Tunis pour maintenir la sécurité publique et assurer la tranquillité des citoyens, et pour faire face aux manifestations des étals anarchiques et de l’occupation excessive des trottoirs, et en particulier dans le centre-ville de Tunis.

Dans une précédente interview accordée à « African Manager », le sous-directeur des Marchés et des Affaires économiques à la municipalité de Tunis, Samy Loussif, a souligné que les étals anarchiques ne reviendront pas de sitôt dans les rues de la capitale, soulignant que la municipalité de Tunis, en coopération avec les autorités sécuritaires, ne permettront en aucun cas le retour des vendeurs ambulants qui veulent exposer leurs produits de contrebande sur la voie publique. Des panneaux interdisant l’occupation des trottoirs ont également été installés.

Une zone dédiée sur 6 mille mètres carrés

En outre, Loussif a affirmé l’existence d’une forte volonté politique d’ « éliminer ce fléau qui sévit, qui a défiguré l’image de la capitale pendant de nombreuses années et nui aux propriétaires de magasins, provoquant une exacerbation du taux de criminalité ».

Il a déclaré que le succès de la résistance au phénomène n’est autre que la création d’espaces légaux et organisés qui permettent aux vendeurs de pratiquer leur activité commerciale, et en conséquence, la municipalité de Tunis s’est lancée depuis septembre dernier dans la création d’un espace alternatif adjacent à la station de taxis près de Moncef Bey.

La zone s’étendra sur 6 mille mètres carrés, l’emplacement pour chaque vendeur sera sur une zone de 6 mètres, et les installations sanitaires nécessaires seront fournies.

Il était prévu que les travaux soient achevés en septembre dernier, sur le début des opérations de remise et l’ouverture officielle de l’espace avec la préparation de la liste des bénéficiaires. Le responsable de la municipalité de Tunis a déclaré que l’espace ne sera pas couvert dans la première phase et que le sujet sera à l’étude au cours de la période à venir.

Il a expliqué que l’objectif principal et urgent est de préparer le nouvel espace le plus rapidement possible, étant donné que les vendeurs « anarchistes » sont maintenant au chômage et « qu’il est nécessaire de fournir un espace légal qui leur garantisse une subsistance stable », considérant cette mesure comme « la meilleure solution à l’heure actuelle pour purger la capitale des phénomènes perturbateurs et abusifs».

Il a appelé toutes les personnes qui se livrent au commerce parallèle dans la capitale à postuler pour les places qui leur sont attribuées dans l’espace de Moncef Bey, notant que les autorités locales ont identifié leur nombre et qu’elles sont de l’ordre de 520.

Par ailleurs, African Manager n’a pas été en mesure d’obtenir une explication de la part de la municipalité de Tunis concernant les raisons du retard dans l’ouverture du nouvel espace sur le marché de Moncef Bey.