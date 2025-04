Les marchés boursiers du Golfe plongent fortement après la chute de Wall Street

Les marchés financiers du Golfe ont subi d’importantes pertes dimanche, suivant les fortes baisses de Wall Street vendredi dernier après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane réciproques sur les pays avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations commerciales.

Le marché boursier saoudien a affiché la plus forte baisse parmi les États du Golfe, clôturant en recul de 6,8 %. Elle est suivie par le Premier marché du Koweït, qui a chuté de 5,7 %, le marché du Qatar en baisse de 4,2 %, Mascate en baisse de 2,6 %, et Bahreïn qui affiche la plus faible baisse avec 1 %. Les bourses d’Abu Dhabi et de Dubaï étaient fermées dimanche, bien qu’elles aient terminé la semaine précédente dans le rouge, effaçant tous les gains réalisés depuis le début de l’année.

Mohammed Al-Maimouni, conseiller financier chez Al-Mutadawil Al-Arabi, a déclaré à Asharq Al-Awsat que deux facteurs principaux ont déclenché la liquidation : tout d’abord, les tarifs douaniers de Trump ont déclenché un ralentissement sur les marchés américains, qui s’est répercuté sur les marchés mondiaux et du Golfe. Les tarifs douaniers de représailles de la Chine ont encore aggravé l’impact. Deuxièmement, les prix du pétrole sont tombés sous la barre des 70 dollars le baril, ce qui a pesé sur les valeurs énergétiques.

Al-Maimouni a ajouté que les marchés et les économies sont en proie à l’incertitude quant aux effets à long terme des droits de douane.

« Je m’attends à une volatilité continue la semaine prochaine, les investisseurs s’adaptant à la nouvelle réalité », a-t-il déclaré.

Dans un contexte de tensions économiques mondiales, l’indice saoudien Tadawul a chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2023, marquant sa pire perte quotidienne depuis mai 2020. L’indice TASI a plongé de 6,7 % pour clôturer à 11 078 points, soit une baisse de 804 points, les secteurs de la banque, de l’énergie et des services publics étant en tête de la chute.

Les valeurs sûres ont été particulièrement touchées. Les actions d’Aramco ont chuté de 5,25 % à 24,92 SAR, celles d’Al Rajhi Bank de 5,9 % à 94,70 SAR et celles de la Saudi National Bank de 6,82 % à 32,80 SAR.

La capitalisation boursière d’Aramco est tombée à environ 6 000 milliards de SAR (1 600 milliards de dollars), contre 6 400 milliards de SAR au moment de son introduction en bourse en 2019, soit une baisse de 7 %. Depuis le début de l’année, les actions d’Aramco ont perdu environ 12 % dans un contexte de pression croissante sur les valeurs énergétiques et de chute des prix du pétrole en raison des craintes d’un affaiblissement de la demande mondiale.

Al-Maimouni a déclaré que la forte liquidation était due au fait que les investisseurs locaux se sont délestés de leurs avoirs, en particulier dans les principales valeurs bancaires. « Aramco a également franchi un niveau de soutien clé à SAR 25, ce qui a amplifié les pertes », a-t-il expliqué.

