Les médicaments «tête de gondole» des exportations jordaniennes vers la Tunisie

Les relations commerciales et économiques entre la Tunisie et la Jordanie ont été marquées par des progrès notables ces dernières années, le volume des échanges commerciaux bilatéraux en 2021 s’étant élevé à 107,6 millions de dinars, malgré les répercussions de la pandémie de Covid-19, contre 85 millions de dinars en 2020, soit une progression de 18%.

Dans un entretien avec Africanmanager ar, l’ambassadeur de Tunisie en Jordanie, Khaled Shili, a précisé que ces échanges ont dépassé en valeur les 100 millions de dinars, et ce pour la première fois. La balance commerciale a enregistré l’année dernière un excédent de 3,8 millions de dinars, soit un taux de couverture de 107,3%.

Dana la foulée, les exportations tunisiennes vers le marché jordanien ont affiché une envolée de 35,85% au cours de l’année écoulée, atteignant environ 56 millions de dinars, contre 44 millions de dinars en 2019.

Les domaines d’exportation des produits tunisiens vers la Jordanie sont divers et variés, notamment en ce qui concerne les produits de la mer frais, dont la Tunisie exporte chaque semaine 10 tonnes vers le marché jordanien.

Au demeurant, les produits de la mer et de la pêche représentent environ 30% du volume des exportations tunisiennes vers la Jordanie, mais ce taux a accusé un déclin en raison du retour de la concurrence turque et égyptienne, ainsi que celle des produits asiatiques par rapport au produit tunisien en général.

En outre, les disjoncteurs électriques, les denrées alimentaires, les sardines en conserve, le thon, les pâtes alimentaires, les composants automobiles, la céramique, les carrelages et le phosphate figurent en deuxième position dans la liste des exportations tunisiennes vers la Jordanie.

Quant aux importations tunisiennes en provenance de Jordanie, elles se sont élevées, en valeur, à 51,9 millions de dinars en 2021, contre 33,2 millions de dinars en 2020 où les médicaments constituent plus de la moitié des achats totaux, suivis des engrais et des tubes en plastique.

Concernant les futurs échanges, la Tunisie étudie la possibilité d’exportation de l’huile d’olive en Jordanie, un produit qui n’y a fait son apparition qu’à l’occasion des « Journées des produits alimentaires tunisiens », organisées par l’ambassade de Tunisie à Amman.

Opportunités de participer à la reconstruction de l’Irak et de la Syrie

Parlant des opportunités d’investissement disponibles, Khaled Shili souligné qu’il en existe pour les entreprises économiques tunisiennes en termes de développement et de diversification des secteurs d’activité en Jordanie, en plus de la possibilité de contribuer à la reconstruction de l’Irak et de la Syrie.

Il est à noter que le volume des investissements jordaniens en Tunisie est estimé à 339 millions de dinars, avec 16 sociétés qui fournissent 1 398 emplois en Tunisie.

Les entreprises jordaniennes sont actives dans les industries alimentaires, les industries pharmaceutiques et divers autres domaines, notamment les services et les plastiques.

Obstacles et problèmes

L’absence d’une ligne aérienne directe entre les deux pays figure parmi les obstacles les plus importants qui empêchent le développement ultérieur des relations commerciales et économiques.

En effet, ce problème a entraîné l’augmentation des coûts des expéditions effectuées via Turkish Airlines ou Jordanian Airlines, outre la présence de mesures protectionnistes suivies par la partie tunisienne envers la Jordanie.

Il est à souligner que la communauté tunisienne résidant en Jordanie et immatriculés auprès des services consulaires est estimé à 1 100 expatriés dont la plupart sont concentrés à Amman, la capitale.