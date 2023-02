Les ménages tunisiens utilisent de plus en plus, les lampes économiques

Les ménages tunisiens utilisent de plus en plus, les équipements d’éclairage écoénergétique, à savoir les lampes économiques, d’après les résultats d’une enquête sur la consommation de l’énergie dans les ménages et le secteur des services en Tunisie, élaborée par la Société Tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

L’enquête, réalisée de novembre 2019 à mars 2020 et dont les résultats définitifs ont été révélés en 2022, a montré la réduction de la puissance électrique consommée de 61 à 47 kw par an.

Cette enquête a englobé un échantillon de 2850 clients de la catégorie Basse Tension, sur un nombre total de clients Basse Tension de la STEG, de 3 millions 160 mille clients.

La moyenne de consommation d’électricité chez les ménages, selon l’enquête, est estimée à 1635,9 kw en 2019, contre 1508,4 kw en 2014.

En ce qui concerne l’évolution de la consommation d’énergie des ménages tunisiens le gaz de pétrole liquéfié GPL reste la plus grande source d’énergie pour la famille tunisienne avec un taux de 43%, suivi par l’électricité (32%) puis le gaz naturel (24%).

Pour ce qui est de la structuration de la consommation de l’électricité dans les ménages, le plus grand taux revient à la cuisson (28%), puis au chauffage et eau chaude sanitaire (21%), aux réfrigérateurs (11% ), aux postes de télévision (6%), à la climatisation 5% et à l’éclairage (4%).

Par ailleurs, l’enquête périodique de la STEG réalisée tous les cinq ans, a révélé que le taux d’équipement des ménages tunisiens en climatiseurs a augmenté de 48% en 2020, à 51% en 2022.

La puissance de climatisation a atteint 10m2, dans les zones frontalières et au sud de la Tunisie, contre 7m2 dans le reste des régions, selon les résultats de l’enquête, présentés lors d’une session de formation organisée par le ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines, en collaboration avec le programme de coopération allemande GIZ (du 13 au 15 février 2023).

Ceci est expliquée par la hausse des températures dans les régions du Sud et aux prix abordables des climatiseurs vendus dans ces régions à cause de la contrebande. C’est ainsi qu’une maison dans ces régions peut être dotée de deux voire de trois climatiseurs.

L’enquête a également, précisé que 36% du parc des climatiseurs installés en Tunisie chez les particuliers, au cours des trois dernières années sont non conformes aux normes et ne sont pas certifiés par l’Agence Nationale de maîtrise de l’énegie (ANME).

Le directeur central de la stratégie et de la planification à la STEG, Jomaa Souissi, a indiqué que les résultats de l’enquête sur la consommation de l’énergie dans les ménages, permettront ultérieurement d’orienter la demande surtout au niveau de la programmation de la réalisation des centrales électriques.

Le plus important défi qu’aura à affronter la STEG, c’est de faire face à la hausse de la demande de climatisation au cours de la saison estivale. Face au pic de consommation d’énergie en été, il faut fournir entre 200 et 300 MW, soit l’équivalent de l’exploitation de trois centrales électriques ou d’investissements de l’ordre de 200 millions de dinars, a-t-il expliqué.