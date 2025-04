Les ministres Zouari et Hedhili essaient d’accélérer la réalisation des projets routiers

Une séance de travail conjointe a été tenue, jeudi matin, entre le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Salah Zouari, et le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, et consacrée à l’examen des moyens à mettre en place pour accélérer le rythme de réalisation des projets routiers et surmonter les problèmes qui entravent leur parachèvement, en coordination avec les différentes parties concernées

Cette rencontre qui s’est tenue au siège du ministère de l’Equipement, a permis d’examiner les moyens d’assurer l’approvisionnement en matériaux de construction pour la réalisation des projets routiers et faire avancer les démarches d’expropriation des terres pour cause d’utilité publique.

Les deux ministres ont recommandé de renforcer le travail conjoint entre les deux départements et d’assurer le règlement rapide des dossiers en suspens concernant les autorisations d’exploitation de certaines carrières pour combler la pénurie de matériaux de construction, qui pourrait entraver l’avancement des projets.

