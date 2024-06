Les mouvements sociaux en hausse de 21%

Les mouvements sociaux ont enregistré une hausse de 21 % au mois de mai dernier par rapport au mois d’avril de la même année, selon le rapport de l’Observatoire social tunisien (OST) relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Publié jeudi, le rapport a révélé que le mois de mai dernier a connu le plus grand nombre de mouvements protestataires depuis le début de l’année avec 248 mouvements sociaux enregistrés contre 195 en avril 2024.

À l’échelle nationale, le gouvernorat de Gafsa a enregistré le plus grand nombre de mouvements sociaux avec 55 protestations, maintenant ainsi sa position de gouvernorat le plus protestataire pour le cinquième mois consécutif. Il est suivi par les gouvernorats de Kairouan et de Kébili, chacun ayant enregistré 20 mouvements. A Tunis (4ème position), 15 mouvements ont été recensés.

En mai, les avocats ont été en tête des manifestants avec un total de 75 mouvements. Les chômeurs occupent la deuxième place, suivis par les ouvriers, les enseignants et les instituteurs contractuels, qui ont manifesté pour revendiquer la régularisation de leur situation et le versement de leurs salaires. D’autres mouvements protestataires ont été observés pour dénoncer la détérioration de l’infrastructure, les coupures d’électricité ainsi que des mouvements en rapport avec les migrants en Tunisie et l’arrestation d’activistes et de journalistes.