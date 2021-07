Les moyens de promouvoir et accélérer le processus de vaccination anti-Covid-19 au centre d’une réunion au ministère de la santé

Les moyens de promouvoir les travaux du comité scientifique de vaccination anti Covid-19 et la plateforme électronique Evax et d’achever la vaccination des professionnels de la santé avant fin juillet, ont été au centre d’une réunion tenue mercredi, au siège du ministère, entre le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi et une délégation de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), conduite par le secrétaire général adjoint, Moneem Amira.

Au cours de cette réunion qui s’est tenue au siège du ministère de la santé, Trabelsi a souligné la nécessité d’améliorer les conditions de travail dans les centres de vaccination et d’accélérer le rythme de la vaccination pour atteindre 100 mille personnes par jour.

Il a réitéré la disposition du ministère de la santé à prendre toutes les mesures appropriées pour la protection des professionnels de la santé et de poursuivre en justice les auteurs d’agression par le biais d’avocats, à travers l’unité de législation et des litiges.

Ont pris part à la réunion, la secrétaire générale du syndicat des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaire Ahlem Belhaj, le secrétaire général de la fédération de la santé Othmen Jallouli et le secrétaire général du syndicat des médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé publique, Nouredine Ben Abdallah.