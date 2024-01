Les musées des Arts et Traditions populaires du Kef et de Monastir seront fermés durant 6 mois pour travaux

Le musée des Arts et Traditions populaires du Kef et le musée des arts et traditions populaires de Monastir seront fermés pour une durée de 6 mois, à partir du 22 janvier 2024, pour travaux de maintenance et de mise en valeur des oeuvres muséales.

Dans un communiqué conjoint, publié jeudi soir, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) ont annoncé que la rénovation de ces musées s’inscrit dans le cadre de l’enrichissement de la collection muséale et l’amélioration des conditions d’acceuils dans les divers musées de la République.

Leur réouverture coincidera avec la haute saison touristique, indique la même source, soulignant que la rénovation de ces musées devra booster l’affluence et créer une dynamique dans leurs zones avoisantes.

