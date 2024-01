Les négociations salariales continuent entre l’UGTT et l’UTICA 

Les négociations sont permanentes et en cours avec l’Union de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) concernant l’augmentation des salaires, a confirmé le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a cité des accords conclus avec les chambres syndicales du textile & habillement, des grandes surfaces, de l’électronique, et un grand complexe qui comprend plus de 22 000 travailleurs hommes et femmes et de nombreuses autres entreprises .

Tahri a assuré qu’un dossier en suspens depuis 2012 a été récemment résolu, en coordination avec l’organisation patronale, à savoir le dossier du gardiennage et du nettoyage, et la signature d’un accord d’augmentations salariales.

