Les nouveaux membres du gouvernement prêtent serment

Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, mercredi, au Palais de Carthage, une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment.

Hichem Mechichi, chef du gouvernement a été le premier à prêter serment suivi des membres de son équipe gouvernementale formée par 25 ministres et 3 secrétaires d’Etat.

Voici la composition du nouveau gouvernement :

Ministre de la Défense: Brahim Bartagi

Ministre de l’Intérieur: Taoufik Charfeddine

Ministre de la Justice: Mohamed Boussetta

Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger: Othman Jarandi

Ministre des Affaires religieuses: Ahmed Adhoum

Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement: Ali Kooli

Ministre des Technologies de la communication: Mohamed Fadhel Kraïem

Ministre des Transports et de la Logistique: Moez Chakchouk

Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure: Kamel Eddoukh

Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières: Leila Jaffel

Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche: Akissa Bahri

Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines: Saloua Seghaier

Ministre de l’Environnement et des Affaires Locales: Mustapha Laroui

Ministre du Commerce et des Exportations: Mohamed Bousaïd

Ministre du Tourisme: Habib Ammar

Ministre de l’Education: Fathi Slaouti

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Olfa Ben Ouda

Ministre des Affaires sociales: Mohamed Trabelsi

Ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées: Imen Houimel

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle: Kamel Deguiche

Ministre de la Santé: Faouzi El Mehdi

Ministre de la Culture: Walid Zidi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Relation avec le Parlement: Ali Hafsi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Relation avec les Instances constitutionnelles: Thouraya Jeribi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique et de la gouvernance: Hasna Ben Slimène

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement, chargé des finances publiques et de l’Investissement : Khalil Chtourou

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères: Mohamed Ali Nafti

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle: Sihem Ayadi

Le gouvernement de Hichem Mechichi a obtenu, mercredi à l’aube, la confiance du Parlement, après plus de quinze heures de débat. Son équipe a été approuvée par 134 voix pour, 67 contre, sans aucune abstention sur un total de 201 députés présents.