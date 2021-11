Les oléiculteurs indemnes de tout impact du 25 juillet et de l’état d’exception

Alors que la Tunisie l’un des plus grands pays producteurs d’olives au monde connaît des bouleversements qui inquiètent les observateurs internationaux, ses oléiculteurs sont davantage préoccupés par le changement climatique. Au même titre que les experts politiques, ils ne pensent pas que les décisions du 25 juillet et le Décret présidentiel 117 puissent avoir un impact sur le secteur de l’huile d’olive.

À moins que les choses ne deviennent incontrôlables et que la Tunisie ne soit confrontée à une instabilité massive le secteur agricole devrait rester tel qu’il est, a déclaré Sarah Yerkes, chargée de recherche au programme Moyen-Orient de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, à Olive Oil Times, ajoutant que « bien que le soutien de Saied au sein de l’élite politique, comme les partis politiques et les grands groupes de la société civile, diminue, celui que lui témoigne l’opinion publique reste élevé » .

« C’est en grande partie parce que de nombreux Tunisiens en ont assez des acteurs politiques traditionnels et n’ont pas vu d’amélioration de leur vie quotidienne au cours de la décennie qui a suivi la révolution », a-t-elle estimé. « Beaucoup d’entre eux voient Saied comme quelqu’un qui essaie de donner un nouveau départ à la Tunisie et de demander des comptes à ceux qui n’ont pas réussi à relever les défis de la Tunisie. »

« Cependant, Saied n’a pas montré qu’il avait un plan réel ou efficace pour résoudre les problèmes économiques, sociaux ou politiques auxquels le pays est actuellement confronté », a poursuivi Yerkes. « Et avec tout le pouvoir concentré entre ses mains, il n’aura personne à blâmer s’il est incapable de tenir ses promesses. »

Dans le même temps, les dirigeants du Conseil oléicole international (COI) ont récemment rencontré leurs homologues tunisiens ç Tunis, ce qui a confirmé la normalisation des relations internationales de la Tunisie.

C’est le changement climatique qui pose problème

Malgré l’incertitude politique, les producteurs du pays ont déclaré à Olive Oil Times que la plus grande menace à laquelle ils continuent de faire face est le changement climatique.

« La nouvelle saison promet d’être moyenne en termes de volumes d’huile d’olive, compte tenu de la sécheresse et de la pénurie d’eau », a déclaré Salah Ben Ayed, propriétaire du Domaine Adonis, qui a remporté deux prix d’or lors du concours mondial de l’huile d’olive NYIOOC 2021.

« En fait, le changement climatique se fait de plus en plus sentir au fil du temps en raison du temps chaud et du manque de précipitations », a-t-il déclaré à Olive Oil Times.

« Le temps a été rude ces derniers temps. Nous avons eu un été très chaud cette année avec presque aucune pluie, ce qui a mis beaucoup de stress sur nos arbres « , a ajouté, pour sa part, Karim Fitouri, le fondateur d’Olivko, dont les huiles d’olive extra vierge ont également été récompensées lors du NYIOOC 2021.

« Pourtant, nous avons compris de l’histoire et de la nature que les oliviers sont des survivants », a-t-il déclaré à Olive Oil Times. « Pendant plusieurs milliers d’années, l’olivier a réussi à rester fort malgré de nombreux désastres ».

Faibles prix du marché

Outre les préoccupations liées au climat, Ben Ayed a expliqué que les autres inquiétudes des producteurs locaux proviennent des faibles prix du marché pour l’huile d’olive et du fait que ses avantages pour la santé ne sont pas encore bien connus en Tunisie et sous-appréciés à l’étranger.

« Si nous regardons l’avenir de la production d’huile d’olive de haute qualité en Tunisie, nous pouvons être optimistes, compte tenu de la croissance de la demande enregistrée pendant la pandémie de Covid-19 », a-t-il déclaré. « Pourtant, de nombreux consommateurs ne font pas la différence entre les diverses qualités d’huile d’olive. »

Selon Fitouri, l’une des façons dont les producteurs tunisiens ont renforcé leur position sur le marché national et international est de remporter des prix lors de concours internationaux. Les consommateurs, a-t-il ajouté, suivront.

« Covid-19 a accéléré le processus de sensibilisation à la santé publique », a déclaré Fitouri. « S’il y a quelques années, on aurait demandé au grand public ce qu’est le système immunitaire, seules quelques personnes auraient été capables de répondre. »

« Mais aujourd’hui, la situation est en train de changer », a-t-il ajouté. « Les gens savent maintenant qu’ils ont besoin d’une alimentation de bonne qualité et ils ont commencé à comprendre les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge. »

Récemment, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a confirmé le financement de plusieurs projets visant à soutenir le développement du secteur de l’huile d’olive en Tunisie.

Depuis 2012, la BERD a accordé 6,2 millions d’euros de prêts pour favoriser la compétitivité des exportations et la croissance économique du pays. Dans ce scénario, le secteur de l’huile d’olive joue un rôle central. Certains des derniers fonds soutiendront spécifiquement la production, la mise en bouteille et les exportations d’huile d’olive.

« La Tunisie est maintenant sur la bonne voie pour devenir l’un des leaders de la production d’huile d’olive vierge extra de haute qualité », a conclu Fitouri. « Notre climat sec et notre sol parfait font de notre pays le foyer idéal pour les oliviers. »