Les partisans du PDL protestent devant l’ARP sur fond de propos injurieux du député Mohamed Affes contre les femmes tunisiennes

Les partisans du Parti destourien libre (PDL), ont observé, dimanche, un mouvement de protestation devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié d' »injures à l’encontre de la femme tunisienne, d’un retour en arrière au niveau des acquis de l’Etat national et de tentatives de renoncement au code du statut personnel » sur fond de déclarations du député de la coalition Al-karama Mohamed Affes concernant les femmes célibataires lors de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de budget du ministère de la femme, de la famille et des séniors.

La présidente du parti, Abir Moussi, a annoncé dans une allocution prononcée à cette occasion, que son parti organisera, dans les prochains jours, un grand mouvement populaire qui aura un « grand impact sur le pays », a-t-elle dit, notant que le mouvement de protestation organisé, ce dimanche, était spontané.

Les manifestants ont scandé des slogans, dont, notamment, « Le code du statut personnel est une ligne rouge », « la femme tunisienne ne doit pas être insultée » et « les droits acquis par les femmes sont une ligne rouge ».

Moussi a déclaré que 7 députés de la Coalition Al-Karama ont pris d’assaut, vendredi, le bureau de l’ARP et lui ont fait subir toutes les formes de harcèlement pour empêcher le parlement de condamner les expressions outrageantes et injurieuses tenues contre les femmes tunisiennes et leurs acquis.

Moussi a appelé à démettre la Ministre de la femme de ses fonctions pour n’avoir pas réagi aux insultes adressées à l’encontre des femmes et à l’appel à la violation de la loi et de la constitution concernant les droits des femmes ».

Elle a également appelé le Parlement à présenter des excuses officielles à la femme tunisienne.