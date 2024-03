Les pays africains doivent accélérer les autorisations d’exploitation du gaz naturel

Bien que la production de gaz naturel en Afrique devrait rester relativement stable au cours des deux prochaines années – n’augmentant que légèrement, passant de 268 milliards de mètres cubes (mmc) aujourd’hui à 272 mmc en 2025 – il y a lieu d’être optimiste quant au potentiel du continent, selon le rapport de la Chambre africaine de l’énergie (AEC) « The State of African Energy 2024 Report » (Rapport sur l’état de l’énergie en Afrique 2024).

Pour que l’Afrique aille de l’avant et augmente sa production de gaz naturel, une double approche est nécessaire : Les producteurs de gaz doivent continuer à pomper dans les gisements existants, tandis que les pays qui ont fait de nouvelles découvertes doivent faire en sorte que ces projets non développés atteignent le plus rapidement possible le stade de la décision finale d’investissement (DFI).

De nombreux champs de production de gaz en Afrique, en particulier ceux du nord et de l’ouest, arrivent à maturité ou sont en déclin, ce qui signifie qu’ils atteignent rapidement la fin de leur vie productive. Par exemple, le Nigeria, l’Angola et la Guinée équatoriale représentent actuellement 85 % de la production totale de gaz de la région de l’Afrique de l’Ouest, et le volume devrait rester le même jusqu’en 2025. Par la suite, les niveaux diminueront progressivement : 75 % en 2030, 70 % en 2035 et 60 % en 2040. Bien que ces champs soient considérés comme essentiels pour une production soutenue, il est indispensable que de nouveaux projets soient mis en œuvre pour éviter un ralentissement de la production.

Heureusement, de nombreuses découvertes de gaz ont été annoncées ces dernières années, notamment au Sénégal, en Mauritanie, en Angola, au Ghana, en Afrique du Sud, en Namibie et en Côte d’Ivoire. Rien qu’en Namibie, la découverte de Graff par Shell contient environ 2 milliards de barils équivalent pétrole (BOE). Ces nouvelles découvertes de gaz resteront cependant un potentiel dormant à moins que les gouvernements africains et les producteurs de gaz ne se réunissent rapidement pour élaborer des plans réalistes et réalisables afin de capitaliser sur ces vastes nouvelles ressources. Dans le cas contraire, les nouveaux espoirs s’évanouiront simplement dans le passé, comme autant de symboles d’opportunités perdues.

Comme le souligne le rapport de l’AEC, toute nouvelle croissance de la production attendue au cours de la prochaine décennie proviendra à la fois du potentiel pré-DIF – comme les économies émergentes en amont telles que le Mozambique, la Tanzanie, la Mauritanie, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie – et des producteurs matures tels que le Nigéria, la Libye et l’Algérie.

