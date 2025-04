Les Pays-Bas renforcent les contrôles sur les exportations militaires et à double usage vers Israël

Le gouvernement néerlandais déclare avoir renforcé les contrôles sur les exportations de tous les produits militaires et à double usage destinés à Israël.

Toutes les exportations directes et le transit de ces biens vers Israël seront vérifiés pour s’assurer qu’ils sont conformes aux réglementations européennes et ne seront plus couverts par des licences générales d’exportation, a déclaré le gouvernement dans une lettre adressée au Parlement.

« Cette mesure est souhaitable compte tenu de la situation en matière de sécurité en Israël, dans les territoires palestiniens et dans l’ensemble de la région », ont écrit le ministre des affaires étrangères et la ministre du commerce.

« Les exportateurs pourront toujours demander des licences, qui seront ensuite vérifiées par rapport aux réglementations européennes.

Le gouvernement a déclaré qu’aucun bien militaire n’avait été exporté vers Israël sous couvert d’une licence générale depuis le début de la guerre de Gaza.

