Les pluies attendues la semaine prochaine, ordinaires !

Le président de l’Observatoire tunisien du temps et du climat, le climatologue, Ameur Bahba, a indiqué, jeudi 21 septembre, à Radio Shems FM , que la Tunisie subira la semaine prochaine une influence dépressionnaire associée à un temps instable?, marqué par une baisse de la température et des pluies en quantités ordinaires et pas fortes comme annoncé par certaines sources sur la base de certains modèles de prévisions météo. Aussi, d’après lui, les précipitations intéressent certaines régions en particulier et ne dépassent pas 50 mm.

