Les pourparlers inter-libyens seraient transférés de Genève en Tunisie

Des sources diplomatiques tunisiennes informées ont révélé que plusieurs parties libyennes sont en train de s’activer pour que le prochain cycle du dialogue politique libyen, initialement prévu ce mois-ci à Genève, en Suisse, soit transféré en Tunisie, soit à Djerba ou Tabarka.

Ceci intervient alors que les efforts politiques régionaux et internationaux s’intensifient pour jeter les bases d’un règlement en Libye.

Les sources diplomatiques ont déclaré au site « The Arab Weekly » que ces efforts en coulisses ont permis de réaliser des progrès tangibles après que la Tunisie a informé les parties libyennes qu’elle soutient toutes leurs démarches et qu’elle leur fournira les conditions adéquates pour parvenir à une solution interlibyenne, loin des interventions et des programmes étrangers qui ont mis à mal la souveraineté de la Libye et en ont fait une cible pour les ambitions expansionnistes.