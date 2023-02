Les préparatifs de la 4ème édition de la foire nationale du livre tunisien, objet d’une séance de travail

Les préparatifs en cours de la quatrième édition de la foire nationale du livre tunisien prévue au mois de février ont été au centre de la séance de travail ayant réuni hier lundi la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi avec le comité directeur de l’édition 2023 et les représentants de l’Union des éditeurs tunisiens (UET).

Outre la programmation culturelle habituelle de la foire axée notamment sur les rencontres littéraires visant à mettre en lumière la richesse de la littérature tunisienne et sa diversité ainsi que les dernières productions littéraires et de poétiques, l’intérêt sera porté sur l’organisation cette année d’un espace « conteur » et des ateliers et des concours en faveur des malvoyants en réservant une place particulière au livre audio et ce, avec les soins du Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE).

La quatrième édition de la foire nationale du livre tunisien se tiendra en partenariat avec plusieurs parties outre les institutions relevant du ministère des affaires culturelles, à savoir le ministère de l’Education, le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme « Credif » et les centres des personnes âgées.