Les présidents des blocs parlementaires examinent le projet de motion du PDL

Les présidents des blocs parlementaires ont examiné lundi soir, le projet de motion présenté par le groupe parlementaire du Parti Destourien Libre (PDL). La motion demande à l’Assemblée des Représentants du Peuple de dénoncer et de condamner le blanchiment du terrorisme et appelle le gouvernement à tarir ses sources et à démanteler son système de financement. Le bloc du PDL exhorte également le gouvernement en place à dissoudre les organisations politiques et associatives adeptes de la violence et de la pensée obscurantiste extrémiste.

- Publicité-

Les présidents des blocs ont interagi avec le projet de motion aussi bien sur la forme que sur le fond ainsi que vis à vis de son degré de conformité aux dispositions du règlement intérieur et de son lien avec les priorités parlementaires, indique l’ARP dans son communiqué.

Les présidents des blocs parlementaires ont convenu à l’issue de cette réunion de présenter leurs observations par écrit. La présidente du bloc PDL devrait ainsi présenter la version finale de la motion au cours de la semaine prochaine.

Le bloc du PDL justifie son initiative par la recrudescence des opérations terroristes, la propagation de la pensée obscurantiste, la multiplication des tribunes porteuses de discours takfiriste à travers des associations tentaculaires actives à l’échelle internationale, sans compter la défense explicite des auteurs des attentats terroristes par des élus et des politiques et leurs tentatives de justifier et de blanchir par tous les moyens, ces actes.