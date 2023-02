Les pressions inflationnistes dépasseront les estimations à cause des mesures de la loi de finances 2023

En Tunisie, les pressions inflationnistes devront persister, et ce, en raison de l’adoption par le gouvernement de mesures d’austérité sévères qui dépassent les estimations, selon le rapport de l’Agence Fitch Ratings sur la situation économique et financière en Tunisie, publié samedi.

Ces mesures reposent notamment sur une augmentation des taux d’imposition et des taxes d’une part et une réduction des subventions, notamment des produits énergétiques et l’électricité d’autre part, a rappelé l’Agence.

