Les pressions s’accentuent sur Saied pour sauver l’économie, selon le New York Times

Lorsque le président de la République, Kais Saied a pris le pouvoir en juillet, il a promis de sauver l’économie défaillante. Les Tunisiens attendent toujours qu’il tienne sa promesse, écrit tout de go et sans ambages l’influent journal le New York Times, dans un article, le 2ème qu’il consacre au chef de l’Etat tunisien en l’espace de 5 mois.

- Publicité-

Alors qu’il mène la Tunisie vers un dialogue national et un référendum constitutionnel qui, selon les critiques, pourraient cimenter son régime autoritaire, la pression augmente sur lui pour qu’il honore son engagement. La question est de savoir s’il en est capable, se demande le NYT.

Déjà très endetté et accusant un déficit important après des années de mauvaise gestion et la pandémie, le gouvernement a récemment annoncé qu’il prévoyait d’emprunter près de 7 milliards de dollars cette année. Pour cela, la Tunisie doit se tourner vers les bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds monétaire international, qui a exigé des mesures d’austérité douloureuses. Celles-ci pourraient délester les salaires d’une grande partie des Tunisiens et réduire les subventions publiques au moment même où le prix de l’électricité et des denrées alimentaires de base augmente , ce qui pourrait entraîne des protestations et des troubles de masse.

« Je doute fort que le FMI puisse mettre en place un programme tant qu’il y a autant d’incertitude politique », a déclaré par courriel Ishac Diwan, professeur d’économie spécialisé dans le monde arabe à Sciences et Lettres Paris. « Et inversement, un programme mal ficelé avec une austérité sévère nuira au processus politique en cours (et très important). »

En d’autres termes, les Tunisiens qui sentent leur porte-monnaie se vider pourraient ne pas supporter les plans de Saied bien longtemps. Mais malgré l’érosion du soutien des partis politiques et des syndicats qui le soutenaient autrefois, Saied bénéficie toujours d’un soutien remarquable dans tout le pays, note le quotidien new yorkais.

Adhésion mais aussi des signes de mécontentement

Sa prise de pouvoir en juillet a attiré des foules d’acclamations dans les rues de Tunis, ce qui lui a valu une cote de popularité de 87 % dans un sondage de l’époque. Bien que le nombre de Tunisiens qui se déclarent satisfaits de ses performances soit en baisse, entre 62 et 67 % dans les derniers sondages, cela ferait toujours plaisir à la plupart des politiciens. (Le pourcentage de personnes interrogées qui voteraient pour lui dans une hypothétique élection présidentielle est encore plus élevé, à 76 %).

Il y a eu, cependant quelques signes de mécontentement. À Tunis, la capitale, des centaines de personnes manifestent régulièrement contre Saied . À Kasserine, un gouvernorat marginalisée du centre de la Tunisie, des centaines de personnes ont récemment protesté contre le manque d’emplois et les prix élevés. Si l’on ajoute à cela d’autres manifestations plus petites et dispersées, le nombre total de manifestations au cours des mois qui ont suivi la prise de pouvoir de Saied a dépassé celui de la même période des deux années précédentes, selon les données recueillies par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Pourtant, les protestations ont été mineures dans un pays où les manifestations contre la stagnation économique sont devenues une caractéristique hivernale régulière, en particulier depuis que la révolution du printemps arabe de 2011 n’a pas réussi à tenir ses promesses de meilleurs emplois et de meilleures vies.

Les analystes ont déclaré qu’ils s’attendaient à davantage de manifestations, car les promesses de sauvetage économique de Saied n’ont pas été tenues. Cela pourrait encore arriver, comme le prédisent avec assurance ses détracteurs.

Pour réduire le déficit, le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu’il imposerait ou augmenterait une variété de petites taxes, dont une sur le transport et une autre sur les tickets de caisse pour les acheteurs, qui s’additionneront rapidement pour les Tunisiens qui ont déjà du mal à se procurer les produits de première nécessité. Comme les prix du blé ont grimpé en flèche dans le monde entier et que le budget de la Tunisie est confronté à un déficit, le pays pourrait ne pas être en mesure de continuer à subventionner le pain pour les citoyens, préviennent les économistes.

La Tunisie pourrait également devoir envisager de privatiser certaines de ses entreprises publiques et de réduire l’énorme masse salariale du secteur public, qui représente plus de la moitié des dépenses publiques.

Une rhétorique populiste qui effraie les hommes d’affaires !

L’exercice solitaire du pouvoir par Saied a exempté ses actions de tout contrôle, de sorte que son budget n’a pas été débattu par les députés, son programme économique a été élaboré à l’abri des regards et ses propositions politiques sont restées obscures. Ses tendances autoritaires et sa rhétorique populiste ont effrayé les hommes d’affaires, a déclaré Issam Ayari, directeur chez Tunisie Valeurs, une société de services financiers, poussant les investissements étrangers à la fin du troisième trimestre à leur plus bas niveau depuis 2010.

Sur le plan politique, les consultations en ligne et en personne doivent se dérouler au cours des trois prochains mois, les citoyens étant invités à répondre à des questions à choix multiples et à formuler des commentaires sur des sujets tels que le processus électoral, le développement, le système éducatif, les soins de santé et l’économie de la Tunisie.

Mais les analystes ont déclaré qu’il n’était pas clair dans quelle mesure le processus serait transparent, puisque le gouvernement n’a pas annoncé si les résultats seraient publics ou comment ils influenceraient la nouvelle constitution, qui doit être rédigée par une commission nommée par M. Saied.

Au milieu de l’incertitude politique et de l’aggravation des difficultés économiques, la Tunisie a également connu ce que les défenseurs des droits de l’homme appellent une détérioration subtile, mais alarmante, des libertés depuis que Saied a pris le pouvoir, rappelant l’époque où l’ex-dictateur tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, dirigeait le pays.

« Si vous critiquez publiquement Saied et qualifiez ce qu’il a fait de « coup d’État », vous vous exposez à des poursuites », a déclaré Eric Goldstein, directeur par intérim pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch. « C’est déjà assez grave d’être poursuivi pour avoir critiqué le président. Être poursuivi pour cela devant un tribunal militaire est une double peine que nous n’avons pas vue pendant les pires années de la présidence de Ben Ali. »