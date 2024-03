Les priorités de l’action culturelle à l’ordre du jour chez Moncef Boukthir

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des affaires culturelles Moncef Boukthir a, lors d’une séance de travail qu’il a présidée lundi au siège du ministère, souligné l’importance de la coordination et du travail participatif entre la direction centrale et les autres directions et institutions en vue de réussir les prochaines échéances culturelles et en premier lieu la Foire internationale du livre de Tunis, informe un communiqué de presse du ministère.

La séance de travail avec plusieurs cadre du ministère a été consacrée à l’examen des priorités de l’action culturelle en cette période ainsi que des solutions urgentes aux dossiers en suspens en vue de garantir le bon déroulement dans les différentes institutions culturelles.

Dans ce contexte, le ministre s’est informé des différents problèmes qui se posent notamment en ce qui concerne les lois et l’infrastructure de plusieurs établissements culturels relevant du ministère dans plusieurs régions du pays et dont un bon nombre sont en manque de budget.